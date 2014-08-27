美国债市：美国公债价格上涨，因欧元区公债收益率降至纪录低点

* 乌克兰情势紧张和月末买盘支持公债买需

* 美国财政部标售350亿美元五年期公债，得到强劲需求

* 月末买盘看来很可能是买入五年期和七年期公债

路透纽约8月27日 - 美国公债价格周三上涨，因投资人预期欧洲央行将很快采取行动应对增长迟滞和通胀回落，欧元区公债收益率持续下跌至纪录低位。

欧洲央行总裁德拉吉周五称，如果欧元区通胀进一步下降，央行准备动用一切可获得的工具作回应，德拉吉讲话后，公债一路攀升。投资者认为德拉吉的意思是欧洲央行可能开始采取资产购买计划或采取其他经济刺激措施。

周三公布的数据为欧元区经济滑坡提供进一步证据，助燃对欧洲央行将采取更多刺激计划的预期。德国消费者信心弱于预期，以及意大利经济部长称该国必须降低经济增长预估，都推动债市走势。

“...欧洲公债价格持续上涨，地缘政治忧虑犹在，且数据不佳，”CRT Capital高级政府公债策略师Ian Lyngen说。

指标美国10年期公债 最新上升8/32，收益率从周二尾盘的2.39%跌至2.37%。

德国10年期公债收益率 周三降至纪录低位0.896%，自年初以来累积下跌逾100个基点。

乌克兰情势紧张，增加对美债的避险需求。

一位乌克兰军方发言人周三表示，一队俄罗斯士兵乘坐武装运兵车和卡车穿越俄乌边境，并进入乌东部城镇Amvrosiyivka。

俄克里姆林宫发言人称不久将向乌克兰派遣第二批救援车队，“甚至明日就能出发”。

而主持会谈的白俄罗斯总统表示，俄罗斯和乌克兰两国领导人周二对于“缓解”乌克兰东部冲突的必要性达成共识。

月底前投资者调整投资者组合对公债的需求，预料在本周余下时间将支持公债买需，中期公债看来具吸引力。

“这些月末指数追踪者正买入五年期和七年期公债，因为这些年期的公债在过去一个月表现出色，”CIBC美国公债交易部主管Tom Tucci说。“月底在周五，将有大量展期。这将推动公债价格在本周余下时间的走势。”

财政部周三标售350亿美元五年期公债，外国央行和间接投标者买入规模占供应的52.71%。财政部数据显示，这百份比是13个月来最大。

财政部周四将标售290亿美元七年期公债，将是本周总计930亿美元附息公债的最后一批供应。

美国周四将公布GDP数据，市场将密切关注。

-----------------------1821 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.516

五年期公债 99-30/32 (+03/32) 1.638

10年期公债 100-02/32 (+07/32) 2.368

30年期公债 100-02/32 (+19/32) 3.123(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价