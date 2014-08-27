全球金市：金价小升，因美元下跌和地缘政治紧张情势持续

* 现货金保持在200日移动均线附近

* 尽管对经济感到乐观，但金价连升两日

* 钯金支持上市交易基金显示大量流出，钯金价格上升

* 关注周四公布的美国GDP数据

路透纽约/伦敦8月27日 - 现货金周三小涨，因美元下跌和地缘政治紧张关系持续，扶助抵销美股创纪录高位对金市带来的卖压。

交易商称，美元下跌，因交易商将焦点放在较高风险资产，且对欧洲央行将诉诸货币刺激计划的臆测，也引发对黄金的买兴。

一位乌克兰军方发言人周三表示，一队俄罗斯士兵乘坐武装运兵车和卡车穿越俄乌边境，并进入乌东部城镇Amvrosiyivka。 上日主持会谈的白俄罗斯总统表示，俄罗斯和乌克兰两国领导人周二对于“缓解”乌克兰东部冲突的必要性达成共识。

“地缘政治危机来源很多，显然将阻止金价下滑，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。

他说，金价目前交投在切入位约在1,285美元的200日移动均线附近，不过，他表示，如果美元上涨和美股不断攀升，将可能向金价施压。

1933 GMT，现货金 小升0.1%，报每盎司1,282.36美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 表现逊于现货金，收低1.80美元，报每盎司1,283.40美元。路透初步数据显示，成交量仅72,000口，为30日均值约一半。

黄金连续第二日上涨。美国股市周三收盘基本持平，标普500指数盘中再创纪录新高，尽管多只零售股在公布季度业绩后成交放量，但今日成交总体清淡。

数据显示德国消费者信心降幅为逾三年来最大，这也支撑金价。

全球最大的黄金支持上市交易基金和反映投资者需求的SPDR Gold Trust 在周一的黄金持仓量减少0.4%，至797.09吨，周五为800.08吨。

其他贵金属方面，现货银 上涨0.3%，报每盎司19.40美元。现货铂金 攀升0.1%，报每盎司1,411.60美元。现货钯金 涨0.9%，报每盎司888.97美元。

钯金支持上市交易基金有大量钯金流出。周二数据显示，在英国上市的钯金支持上市交易产品的钯金持仓量减少120,625盎司，相当于其在伦敦的钯金持仓量的45%。

分析师表示，在实货市场供应紧张的情况下，整年活跃的钯金买需扶助吸纳流入公开市场大量钯金。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1283.40 -1.80 -0.1 1280.90 1288.20 62,314 COMEX白银期货 19.405 0.019 0.1 19.285 19.475 39,243 COMEX铂金期货 1419.90 0.30 0.0 1417.20 1425.50 5,558 COMEX钯金期货 893.90 5.20 0.6 884.50 893.95 5,351 现货金 1282.36 1.72 0.1 1280.40 1287.50 现货银 19.400 0.060 0.3 19.340 19.500 现货铂金 1411.60 1.00 0.1 1418.30 1422.50 现货钯金 888.97 7.77 0.9 885.90 892.00(完)

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