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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 22:05 BJT

表格：美国7月成屋待完成销售指数较上月升3.3%，至2013年8月来最高

路透8月28日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国7月成屋待完成销售指数较上月上升3.3%，至105.9，为2013年8月来最高，预估为增长0.5%。

美国7月成屋待完成销售较2013年7月下降2.1%。

7月 6月修正值 6月前值 13年7月 指数 105.9 102.5 102.7 108.2

7月 6月修正值 6月前值 14年7月/13年7月 变动(%) 3.3 -1.3 -1.1 -2.1 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
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