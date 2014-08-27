《美债周四展望》公债价格上涨，关注新债供应与GDP数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 乌克兰情势紧张和月末买盘支持公债买需

* 美国财政部标售350亿美元五年期公债，得到强劲需求

* 月末买盘看来很可能是买入五年期和七年期公债

路透纽约8月27日 - 美国公债价格周三上涨，因投资人预期欧洲央行将很快采取行动应对增长迟滞和通胀回落，欧元区公债收益率持续下跌至纪录低位。

欧洲央行总裁德拉吉周五称，如果欧元区通胀进一步下降，央行准备动用一切可获得的工具作回应，德拉吉讲话后，公债一路攀升。投资者认为德拉吉的意思是欧洲央行可能开始采取资产购买计划，或采取其他经济刺激措施。

周三公布的数据为欧元区经济滑坡提供进一步证据，助燃对欧洲央行将采取更多刺激计划的预期。德国消费者信心弱于预期，以及意大利经济部长称该国必须降低经济增长预估，都推动债市走势。

“...欧洲公债价格持续上涨，地缘政治忧虑犹在，且数据不佳，”CRT Capital高级政府公债策略师Ian Lyngen说。

指标美国10年期公债 最新上升8/32，收益率从周二尾盘的2.39%跌至2.37%。

德国10年期公债收益率 周三降至纪录低位0.896%，自年初以来累积下跌逾100个基点。

乌克兰情势紧张，增加对美债的避险需求。

一位乌克兰军方发言人周三表示，一队俄罗斯士兵乘坐武装运兵车和卡车穿越俄乌边境，并进入乌东部城镇Amvrosiyivka。

俄克里姆林宫发言人称不久将向乌克兰派遣第二批救援车队，“甚至明日就能出发”。

而主持会谈的白俄罗斯总统表示，俄罗斯和乌克兰两国领导人周二对于“缓解”乌克兰东部冲突的必要性达成共识。

月底前投资者调整投资者组合对公债的需求，预料在本周余下时间将支持公债买需，中期公债看来具吸引力。

“这些月末指数追踪者正买入五年期和七年期公债，因为这些年期的公债在过去一个月表现出色，”CIBC美国公债交易部主管Tom Tucci说。“月底在周五，将有大量展期。这将推动公债价格在本周余下时间的走势。”

财政部周三标售350亿美元五年期公债，外国央行和间接投标者买入规模占供应的52.71%。财政部数据显示，这百份比是13个月来最大。

财政部周四将标售290亿美元七年期公债，将是本周总计930亿美元附息公债的最后一批供应。

美国周四将公布GDP数据，市场将密切关注。(完)

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