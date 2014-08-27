更新版 1-美国新股：阿里巴巴第二季营收猛增46%，利好IPO

阿里巴巴占据着中国互联网零售销售约80%的份额。互联网普及程度提高以及中产阶层的扩大，帮助阿里巴巴在截止6月30日的一年中取得了2,960亿美元的商品销售收入。

随着人们越来越多地通过智能手机和平板电脑接入互联网，从Facebook 等社交网络到亚马逊(Amazon.com) 等电商在线企业纷纷投入大笔资金，以发展自己的移动业务平台。

“我们当前的业务重点越来越多地放在移动(商品销售)和用户参与方面，”阿里巴巴在周三提交给美国监管机构的文件中表示。

阿里巴巴将于下个月展开路演，有望吸引到基金业者的广泛兴趣，包括那些专注新兴市场和科技行业的基金。分析师称，该公司上市后的市值可能达到2,000亿美元或更高，从而跻身美国市值最高的20家上市公司之列，超过亚马逊或eBay 。一些人士预期该公司最早将在下周为IPO定价。

尽管随着公司规模的不断膨胀，阿里巴巴的成长速度在过去两年中明显放慢，但营收增长仍快于亚马逊。亚马逊公布的第三季营收增加23%至193.4亿美元，仅为阿里巴巴增速的一半。

一些基金经理主张应卖出亚马逊转而买入阿里巴巴，作为借助中国消费者支出增长获取收益的手段。

“我们为这笔交易已经等待了太长的时间，当它最终来临的时候，人们已经为此思量了一年时间。他们已经做好了买入的准备，”Saturna Capital旗下Sextant成长基金的资深分析师兼投资组合经理Paul Meeks表示。

“就如此引人瞩目、规模庞大而热门的IPO而言，除非银行家定价高得离谱，否则我不知道人们还有什么可犹豫的，”他在本月稍早表示。

阿里巴巴截至6月底拥有2.79亿位活跃买家，较上年同期增长50%。该公司表示，每位活跃买家在截至6月底的一年中平均下单52次，同比增加45%。

阿里巴巴周三称，在80亿美元信用额度用罄后，公司遭遇了“大量负债”问题。该公司已经想办法另外安排了30亿美元信用额度。

即便是在IPO的筹备阶段，阿里巴巴自年初以来仍投入超过50亿美元进行并购，包括网络浏览器公司UC优视以及移动地图服务商高德软件。根据更新后的招股说明书，在3月至6月期间，阿里巴巴旗下的子公司与整合实体数量已从202家跃增至279家。

雅虎 股价周三在Nasdaq市场收高1%至38.18美元。雅虎持有阿里巴巴22.4%股权。(完)