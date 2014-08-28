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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 09:34 BJT

法国政经：法官立案调查IMF总裁拉加德，因涉嫌在欺诈案中失职

“她目前正要回华盛顿，当然，将会尽快对IMF理事会通报此事。”IMF发言人Gerry Rice称。“在那之前我们没有进一步的评论。”

调查涉及的事件，与Tapie在与里昂信贷纠纷的和解仲裁中，不当获取4.03亿欧元(5.31亿美元)的指控有关。Tapie是法国前总统萨科齐的支持者，里昂信贷是法国国有银行，目前已经破产。

这起事件调查已卷入几名萨科齐内阁的成员，以及法国电信执行长Stephane Richard，他在拉加德任萨科齐内阁的财长时，担任拉加德的幕僚。

Repiquet在电话中告诉路透，在前几次问询时，拉加德未承认在付款文件上的预印签名是她本人的。然而Richard声称拉加德听取过此事的完整报告。

在法国，触犯怠忽公共责任最高可被判一年的监禁和1.5万欧元罚款。

拉加德是萨科齐内阁的政治明星，相当受到同僚敬重，在法国担任20国集团(G20)轮值主席期间曾推动多件备受瞩目的提案。(完) (编译 王丽鑫/张若琪; 审校 李春喜)
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