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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 09:12 BJT

《焦点》澳洲第二季经济恐自三年来首度下滑，受暖冬和消费者减支冲击

**归咎天气**

经济萎缩几乎肯定会重燃澳洲央行再次宽松的揣测，澳洲央行已一整年将利率维持在纪录低位2.5%。

上周当议员问及央行本身对第二季经济成长的预估时，澳洲央行总裁史蒂文斯只能回覆“相当迟滞”，分析师把央行超级谨慎的说法解读为意谓着“相当糟糕”。

天气或许再次对第二季经济成长疲弱造成关键作用。但这次是因为南半球的冬天伊始气候异常温暖，打击服饰的销售表现。

澳洲最大上市服饰制造商Pacific Brands因获利受创，本周被迫出售一些核心资产。该公司表示，由于秋季异常温暖，使得6月针织品的销售较上年同期下滑了约22%。

第一季时异常平稳的天气，协助矿商从澳洲主要港口出口大量的资源，因此，第一季净出口对GDP成长的贡献高达1.4个百分点，但第二季绝不会有这样的情况。

“我们原本预期净出口将使得GDP减少0.9个百分点，但现在认为幅度甚至会更大，”澳洲联邦银行(CBA)分析师表示。“这肯定会增加下档风险。”

房屋建筑明显表现强劲，企业或许会在该季重建库存，但整个经济无法大力仰赖于此。(完) (编译 许娜/戴素萍/王丽鑫 审校 龚芳)
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