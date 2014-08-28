《焦点》澳洲第二季经济恐自三年来首度下滑，受暖冬和消费者减支冲击

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**归咎天气**
经济萎缩几乎肯定会重燃澳洲央行再次宽松的揣测，澳洲央行已一整年将利率维持在纪录低位2.5%。
上周当议员问及央行本身对第二季经济成长的预估时，澳洲央行总裁史蒂文斯只能回覆“相当迟滞”，分析师把央行超级谨慎的说法解读为意谓着“相当糟糕”。
天气或许再次对第二季经济成长疲弱造成关键作用。但这次是因为南半球的冬天伊始气候异常温暖，打击服饰的销售表现。
澳洲最大上市服饰制造商Pacific Brands因获利受创，本周被迫出售一些核心资产。该公司表示，由于秋季异常温暖，使得6月针织品的销售较上年同期下滑了约22%。
第一季时异常平稳的天气，协助矿商从澳洲主要港口出口大量的资源，因此，第一季净出口对GDP成长的贡献高达1.4个百分点，但第二季绝不会有这样的情况。
“我们原本预期净出口将使得GDP减少0.9个百分点，但现在认为幅度甚至会更大，”澳洲联邦银行(CBA)分析师表示。“这肯定会增加下档风险。”
房屋建筑明显表现强劲，企业或许会在该季重建库存，但整个经济无法大力仰赖于此。(完) (编译 许娜/戴素萍/王丽鑫 审校 龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申