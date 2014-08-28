《焦点》乌克兰警告俄可能停止对欧盟供应天然气，莫斯科方面否认

乌克兰还打算通过“逆向输送”方式，从欧盟国家进口俄罗斯天然气，并已做好相关准备工作。

亚采纽克说，“乌克兰政府已储存了150亿立方米天然气，”并且计划将储备量提高至250亿立方米。

研究公司Energy Aspects表示，欧洲目前的储备量比去年同期多165.2亿立方米(约31.2%)。但该公司称，根据近期的平均注入速度计算，乌克兰天然气储备量在用气旺季到来之前只能达到储备能力的52%。

分析师称，由于缺乏足够的替代供应，乌克兰和一些中欧、东南欧国家将无法避免因冬季供气的减少而发生大规模能源供应中断。

**俄罗斯天然气供应举足轻重**

根据欧盟统计局的数据，俄罗斯是欧洲最大的石油、煤炭和天然气供应国，满足所有这些燃料三分之一的需求。俄罗斯通过这些能源供应每年获得大约2,500亿美元的收入，在政府收入中占三分之二。

虽然买家转换石油和煤炭供应方相对较快、也比较容易，但欧洲天然气大多是通过管道输送、从Gazprom这一家公司获得的，年进口额800亿美元。

厄廷格在周二至周三早间的会议结束之后表示，“我们的主要忧虑无疑是天然气。现在正在展开谈判，一方是俄罗斯联邦和Gazprom，另一方是乌克兰、(乌克兰天然气公司)Naftogaz，以及我们的欧盟执委会。”

他说，“我们将于周五在莫斯科展开下一轮三方磋商，参与方分别为俄联邦/Gazprom、乌克兰/Naftoga以及欧盟，欧盟充当调解人。”(完) (编译 郑茵/王兴亚/王颖；审校 许娜/白云/徐文焰)