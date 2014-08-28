《焦点》乌克兰警告俄可能停止对欧盟供应天然气，莫斯科方面否认

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
乌克兰还打算通过“逆向输送”方式，从欧盟国家进口俄罗斯天然气，并已做好相关准备工作。
亚采纽克说，“乌克兰政府已储存了150亿立方米天然气，”并且计划将储备量提高至250亿立方米。
研究公司Energy Aspects表示，欧洲目前的储备量比去年同期多165.2亿立方米(约31.2%)。但该公司称，根据近期的平均注入速度计算，乌克兰天然气储备量在用气旺季到来之前只能达到储备能力的52%。
分析师称，由于缺乏足够的替代供应，乌克兰和一些中欧、东南欧国家将无法避免因冬季供气的减少而发生大规模能源供应中断。
**俄罗斯天然气供应举足轻重**
根据欧盟统计局的数据，俄罗斯是欧洲最大的石油、煤炭和天然气供应国，满足所有这些燃料三分之一的需求。俄罗斯通过这些能源供应每年获得大约2,500亿美元的收入，在政府收入中占三分之二。
虽然买家转换石油和煤炭供应方相对较快、也比较容易，但欧洲天然气大多是通过管道输送、从Gazprom这一家公司获得的，年进口额800亿美元。
厄廷格在周二至周三早间的会议结束之后表示，“我们的主要忧虑无疑是天然气。现在正在展开谈判，一方是俄罗斯联邦和Gazprom，另一方是乌克兰、(乌克兰天然气公司)Naftogaz，以及我们的欧盟执委会。”
他说，“我们将于周五在莫斯科展开下一轮三方磋商，参与方分别为俄联邦/Gazprom、乌克兰/Naftoga以及欧盟，欧盟充当调解人。”(完) (编译 郑茵/王兴亚/王颖；审校 许娜/白云/徐文焰)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申