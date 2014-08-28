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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:11 BJT

金砖国家：8月27日股汇市收盘纵览

路透8月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月27日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收高0.55%，报1,093.74点。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，中小盘股抛压趋缓助大盘企稳

香港股市：收低，受累于投资者了结获利

中国汇市：人民币即期大幅收升接近6.14元，受净结汇格局推动

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拉美股市：巴西指标股指Bovespa 周三涨至19个月最高位，此前民调显示现任总统迪尔玛·罗塞夫可能将在10月大选中失去连任机会，该指数收涨1.89%，报60,950.57点；MSCI明晟拉美股指 升至逾两周最高位，最终收高1.57%，报3,625.24点。

拉美汇市：雷亚尔兑美元连升第二日，因民调显示巴西总统争取连任将失败

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南非股市：微幅收低，结束此前两天的连涨之势，南非兰特走强及金属价格下跌，令矿业类股承压。指标Top-40绩优股指数 收低0.27%，报46,351点；综合指数 跌0.23%，报51,610点。

南非汇市：兰特兑美元续升，受新兴市场风险意愿增强支撑

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印度股市：上涨，创下历史最高收位，因预期欧元区将进一步祭出货币宽松措施，市场期望外资持续流入，从而拉抬ICICI Bank Ltd等绩优股上涨。NSE指数 收涨0.4%，报7,936.05点；指标BSE指数 上涨0.44%，报26,560.15点。

印度汇市：印度卢比收平，市场对外资持续投资本国股市的乐观情绪，被本周主要经济数据公布前的谨慎氛围所抵消。印度卢比兑美元 收报60.45/46，前一交易日收报60.4335/4450。

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俄罗斯股市：指标股指 涨0.1%，报1,260.720点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.04%，报685.71点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.2%，报36.1720卢布；卢布兑欧元 跌0.34%，至47.7500卢布。(完)

(整理 于春红; 审校 白云)
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