金砖国家：8月27日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透8月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月27日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收高0.55%，报1,093.74点。
中国股市：沪综指缩量小幅收升，中小盘股抛压趋缓助大盘企稳
香港股市：收低，受累于投资者了结获利
中国汇市：人民币即期大幅收升接近6.14元，受净结汇格局推动
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拉美股市：巴西指标股指Bovespa 周三涨至19个月最高位，此前民调显示现任总统迪尔玛·罗塞夫可能将在10月大选中失去连任机会，该指数收涨1.89%，报60,950.57点；MSCI明晟拉美股指 升至逾两周最高位，最终收高1.57%，报3,625.24点。
拉美汇市：雷亚尔兑美元连升第二日，因民调显示巴西总统争取连任将失败
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南非股市：微幅收低，结束此前两天的连涨之势，南非兰特走强及金属价格下跌，令矿业类股承压。指标Top-40绩优股指数 收低0.27%，报46,351点；综合指数 跌0.23%，报51,610点。
南非汇市：兰特兑美元续升，受新兴市场风险意愿增强支撑
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印度股市：上涨，创下历史最高收位，因预期欧元区将进一步祭出货币宽松措施，市场期望外资持续流入，从而拉抬ICICI Bank Ltd等绩优股上涨。NSE指数 收涨0.4%，报7,936.05点；指标BSE指数 上涨0.44%，报26,560.15点。
印度汇市：印度卢比收平，市场对外资持续投资本国股市的乐观情绪，被本周主要经济数据公布前的谨慎氛围所抵消。印度卢比兑美元 收报60.45/46，前一交易日收报60.4335/4450。
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俄罗斯股市：指标股指 涨0.1%，报1,260.720点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.04%，报685.71点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.2%，报36.1720卢布；卢布兑欧元 跌0.34%，至47.7500卢布。(完)
(整理 于春红; 审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申