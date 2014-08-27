《全球汇市》欧元因ECB宽松预期降温止跌回升，静候通胀数据考验

将受到关注的一项关键澳洲数据是该国2014/15财年第二季度的资本支出。之前的预估为1,371亿澳元。
“如果数据低于上个季度的预期就算得上疲软，如果更接近1,500亿澳元则可望振奋人心，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis说。
交易员普遍预期，在欧元区周五公布通胀数据前，汇市将陷入窄幅区间波动。欧元区8月通胀年率料从0.4%降至0.3%。
周四德国将公布的通胀率初值将受到密切关注，市场会从中推断欧元区通胀数据将会有多疲弱。
美国第二季GDP环比年率修正值亦会吸引市场注意，不过该数据应会确认美国经济已较第一季出现大幅反弹。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3192 1.3167 +0.19 -4.02 1.3745
美元/日圆 103.85 104.05 -0.19 -1.38 105.30
欧元/日圆 137.05 137.02 +0.02 -5.24 144.63
美元/瑞郎 0.9145 0.9174 -0.32 +2.43 0.8928
英镑/美元 1.6575 1.6539 +0.22 +0.11 1.6556
美元/加元 1.0863 1.0949 -0.79 +2.29 1.0620
澳元/美元 0.9336 0.9303 +0.35 +4.75 0.8913
欧元/瑞郎 1.2069 1.2079 -0.08 -1.65 1.2271
欧元/英镑 0.7959 0.7960 -0.01 -4.07 0.8297
新西兰元/美元 0.8372 0.8327 +0.54 +2.02 0.8206
美元/挪威克朗 6.1804 6.1770 +0.06 +1.88 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1524 8.1330 +0.24 -2.23 8.3387
美元/瑞典克朗 6.9470 6.9558 -0.13 +7.93 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1655 9.1593 +0.07 +3.60 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/戴素萍/张若琪/白云; 审校 龚芳/于春红)