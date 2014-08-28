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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:03 BJT

香港个股：碧桂园拟进行15:1供股，筹近32亿港元为现有债务再融资

路透香港8月28日 - 中国房地产商--碧桂园 宣布，拟进行15:1供股，集资高至31.8亿港元用于为现有债务再融资及作为一般营运资金。

公司周三晚间发出的声明称，将按每持有15股现有股份的股东获配发一股供股股份的基准，发行约12.72亿股供股股份，供股价为每股2.5港元，较公司周四收盘价3.62港元折让31%。

碧桂园大股东兼副主席杨惠妍及其父兼公司主席杨国强持有的公司已承诺参与供股，涉及公司现有已发行股本59.49%。

公司表示，拟将供股所得款项净额用作偿还现有债务（包括于2014年到期的3.75亿美元11.75厘优先票据），该优先票据将于今年9月10日到期。由于预期公司于10月中才获得供股款项净额，联席包销商高盛及摩根大通将延长该公司本金总额4亿美元为期三个月的过渡性贷款，使其可于到期前偿还该优先票据。

由于建议供股将不会使公司已发行股本或市值增加超过50%，故根据上市规则，供股毋须经股东于股东大会上批准。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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