香港个股：碧桂园拟进行15:1供股，筹近32亿港元为现有债务再融资

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月28日 - 中国房地产商--碧桂园 宣布，拟进行15:1供股，集资高至31.8亿港元用于为现有债务再融资及作为一般营运资金。
公司周三晚间发出的声明称，将按每持有15股现有股份的股东获配发一股供股股份的基准，发行约12.72亿股供股股份，供股价为每股2.5港元，较公司周四收盘价3.62港元折让31%。
碧桂园大股东兼副主席杨惠妍及其父兼公司主席杨国强持有的公司已承诺参与供股，涉及公司现有已发行股本59.49%。
公司表示，拟将供股所得款项净额用作偿还现有债务（包括于2014年到期的3.75亿美元11.75厘优先票据），该优先票据将于今年9月10日到期。由于预期公司于10月中才获得供股款项净额，联席包销商高盛及摩根大通将延长该公司本金总额4亿美元为期三个月的过渡性贷款，使其可于到期前偿还该优先票据。
由于建议供股将不会使公司已发行股本或市值增加超过50%，故根据上市规则，供股毋须经股东于股东大会上批准。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申