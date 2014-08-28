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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:07 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月28日

路透香港8月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较
.(1美元=7.75港元 )

    美国股市周三收盘基本持平，道琼工业指数 收高15.31点，或0.09%，至17,122.01点，
标普500指数再创纪录新高，尽管多只零售股在公布季度业绩后成交放量，但今日成交总体清淡。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量   ADR折合每股普通股  较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       196.450   -1.03      15834            15.225       0.43
 中国铝业                      11.060   -1.25      37244             3.429      -0.62
 中国移动                      61.740    2.02     276455            95.697       0.89
 中国人寿                      44.560   -0.29      32542            23.023       1.65
 中石油                       145.340    0.25      29182            11.264      -0.14
 中石化                       102.280   -1.28      28349             7.927       0.59
 汇丰控股                      53.770    0.35    2361252            83.344       0.60
 中电信                        57.030    1.89      21653             4.420       0.22
 中国联通                      16.930    0.47     136726            13.121      -0.15
 兖州煤业                       8.550   -1.16      17606             6.626      -0.06
 华能国际                      47.960    6.93      31828             9.292       3.13
 南方航空                      17.070    0.83       4255             2.646      -0.53
 东方航空                      16.860   -1.81       2883             2.613      -0.63
 中芯国际                       4.550   -0.22       4402             0.705      -2.05
 (完)

 (整理 梁慧仪)
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