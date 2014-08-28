《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.75港元 ) 美国股市周三收盘基本持平，道琼工业指数 收高15.31点，或0.09%，至17,122.01点， 标普500指数再创纪录新高，尽管多只零售股在公布季度业绩后成交放量，但今日成交总体清淡。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 196.450 -1.03 15834 15.225 0.43 中国铝业 11.060 -1.25 37244 3.429 -0.62 中国移动 61.740 2.02 276455 95.697 0.89 中国人寿 44.560 -0.29 32542 23.023 1.65 中石油 145.340 0.25 29182 11.264 -0.14 中石化 102.280 -1.28 28349 7.927 0.59 汇丰控股 53.770 0.35 2361252 83.344 0.60 中电信 57.030 1.89 21653 4.420 0.22 中国联通 16.930 0.47 136726 13.121 -0.15 兖州煤业 8.550 -1.16 17606 6.626 -0.06 华能国际 47.960 6.93 31828 9.292 3.13 南方航空 17.070 0.83 4255 2.646 -0.53 东方航空 16.860 -1.81 2883 2.613 -0.63 中芯国际 4.550 -0.22 4402 0.705 -2.05 (完) (整理 梁慧仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申