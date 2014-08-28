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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:16 BJT

《中国重要政经日程》--8月28日

==========================今日重要政经日程==========================

8/28（周四）

--十二届全国人大常委会第十次会议于8月25-31日在北京举行。

--2014中国互联网大会在北京召开，至28日。

==========================近期重要政经日程==========================

8/28（周四）

--2014年中国国际金融展在北京举行，至29日。

8/31（周日）

--“中国城市百人论坛”成立大会暨“人的城镇化”研讨会在北京召开。

9/1（周一）

--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。

9/10（周三）

--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。

9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

9/19（周五）

--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。

11月

--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李文科； 审校 黄凯)
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