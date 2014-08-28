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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:27 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月28日

* 明报

--中国光大控股 执行董事兼首席执行官陈爽透露，旗下华大基因正在筹备上市中，主要由三家国际投行做准备；此外，光大集团重组正在推进，作为子公司，光控第一步售回持有的3.39%光大银行 股份予母公司。

* 星岛日报

--中国照明企业雷士照明 昨天决议罢免公司创办人、首席执行官吴长江，其后会取消其公司法人代表地位，相关法律程序大约需一个月时间，届时公司有机会申请复牌。

* 苹果日报

--阿里巴巴 招股书最新披露，已为卷入是非争议的阿里影业 （前称文化中国）作出资产拨备，但未透露金额。

* 东方日报

--立足农村市场的综合性企业国农控股 主席陈立军表示，受惠于三农政策及供销社改革政策的支持，国农通过建立两个创新的金融平台，将配合总社改革，分批整合升级全国体系内的涉农交易产业链，并对涉三农业务的质优企业进行合并收购。

--越秀地产 董事长张招兴表示，集团去年开始与投资基金合作拿地，越秀项目占比约5至20%，在合作满一至两年准备开盘之际，越秀地产有权向基金选择回购，变相可以“先拿地、后付钱”，降低拿地的成本。

* 文汇报

--大新银行 董事总经理王祖兴指，上半年存款方面有压力，引致净息差较去年末下降，而7、8月的存款成本回落，但暂未知美国会否加息，因此净息差仍有压力，集团会调整存款及贷款组合，以确保净息差水平稳定。

* 大公报

--领汇房地产信托基金 昨公布，公司首度发行5亿美元10年期票据，票面利率为3.6%，所得款项将用于为现有债务再融资及支持新投资项目。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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