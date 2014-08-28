《香港报摘》--其他报纸重要消息8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 明报
--中国光大控股 执行董事兼首席执行官陈爽透露，旗下华大基因正在筹备上市中，主要由三家国际投行做准备；此外，光大集团重组正在推进，作为子公司，光控第一步售回持有的3.39%光大银行 股份予母公司。
* 星岛日报
--中国照明企业雷士照明 昨天决议罢免公司创办人、首席执行官吴长江，其后会取消其公司法人代表地位，相关法律程序大约需一个月时间，届时公司有机会申请复牌。
* 苹果日报
--阿里巴巴 招股书最新披露，已为卷入是非争议的阿里影业 （前称文化中国）作出资产拨备，但未透露金额。
* 东方日报
--立足农村市场的综合性企业国农控股 主席陈立军表示，受惠于三农政策及供销社改革政策的支持，国农通过建立两个创新的金融平台，将配合总社改革，分批整合升级全国体系内的涉农交易产业链，并对涉三农业务的质优企业进行合并收购。
--越秀地产 董事长张招兴表示，集团去年开始与投资基金合作拿地，越秀项目占比约5至20%，在合作满一至两年准备开盘之际，越秀地产有权向基金选择回购，变相可以“先拿地、后付钱”，降低拿地的成本。
* 文汇报
--大新银行 董事总经理王祖兴指，上半年存款方面有压力，引致净息差较去年末下降，而7、8月的存款成本回落，但暂未知美国会否加息，因此净息差仍有压力，集团会调整存款及贷款组合，以确保净息差水平稳定。
* 大公报
--领汇房地产信托基金 昨公布，公司首度发行5亿美元10年期票据，票面利率为3.6%，所得款项将用于为现有债务再融资及支持新投资项目。（完）
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申