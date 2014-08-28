美国与加拿大经济指标预测--8月28日-9月4日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月25日当周
8月28日(四)
1230 美国企业获利 第二季 -- -16.3%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字118.0 赤字123.9
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.9% +4.0%
最终销售 +2.5% +2.3%
消费者支出 -- +2.5%
GDP隐性平减指数 +2.0% +2.0%
核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月23日当周 30.0 29.8
四周均值(万人) -- 30.1
续请失业金人数(万人) 8月16日当周 251.3 250
1400 美国成屋待完成销售指数 7月 -- 102.7
成屋待完成销售指数(较前月) +0.5% -1.1%
8月29日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 7月 -- +1.8%
1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.3% +0.4%
PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- +0.3%
GDP环比年率 +2.7% +1.2%
加拿大GDP(较前月) 6月 +0.2% +0.4%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) -- +3.0%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 56.0 52.6
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 80.1 79.2
现况指数 99.5 99.6
预期指数 67.0 66.2
9月1日当周
9月1日(一)
暂无重要经济数据
9月2日(二)
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.0
1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.8% -1.8%
1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 44.5
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 56.9 57.1
就业分项指数 58.1 58.2
新订单分项指数 -- 63.4
9月3日(三)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 8月 1,655 1,648
1100 美国抵押贷款市场指数 8月29日当周 -- 352.0
再融资指数 -- 1,396.2
1345 美国ISM纽约企业活动指数 8月 -- 644.4
1400 美国工厂订单(较上月) 7月 +1.0% +1.1%
耐久财订单(较上月) 7月修正值 -- +22.6%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- -0.8%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +24.9%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- -0.5%
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
9月4日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 8月 -- 4.6887
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加20.8 增加21.8
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差420 逆差415
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月30日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 8月23日当周 -- --
1230 美国非农生产率环比年率 第二季 +2.5% +2.5%
劳工成本 +0.6% +0.6%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 顺差18.6
出口(亿加元) -- 452.0
进口(亿加元) -- 433.4
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 58.8
服务业PMI -- 58.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 8月 57.8 58.7
企业活动指数 62.0 62.4
就业指数 -- 56.0
新订单指数 -- 64.9
价格指数 -- 60.9(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 徐文焰；审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申