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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 08:24 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月28日-9月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月25日当周

8月28日(四)

1230 美国企业获利 第二季 -- -16.3%

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字118.0 赤字123.9

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.9% +4.0%

最终销售 +2.5% +2.3%

消费者支出 -- +2.5%

GDP隐性平减指数 +2.0% +2.0%

核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月23日当周 30.0 29.8

四周均值(万人) -- 30.1

续请失业金人数(万人) 8月16日当周 251.3 250

1400 美国成屋待完成销售指数 7月 -- 102.7

成屋待完成销售指数(较前月) +0.5% -1.1%

8月29日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 7月 -- +1.8%

1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- +0.2%

个人所得(较前月) +0.3% +0.4%

PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +1.6%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.5%

1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- +0.3%

GDP环比年率 +2.7% +1.2%

加拿大GDP(较前月) 6月 +0.2% +0.4%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.2% -0.1%

(较上年同期) -- +3.0%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 56.0 52.6

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 80.1 79.2

现况指数 99.5 99.6

预期指数 67.0 66.2

9月1日当周

9月1日(一)

暂无重要经济数据

9月2日(二)

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.0

1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.8% -1.8%

1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 44.5

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 56.9 57.1

就业分项指数 58.1 58.2

新订单分项指数 -- 63.4

9月3日(三)

-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 8月 1,655 1,648

1100 美国抵押贷款市场指数 8月29日当周 -- 352.0

再融资指数 -- 1,396.2

1345 美国ISM纽约企业活动指数 8月 -- 644.4

1400 美国工厂订单(较上月) 7月 +1.0% +1.1%

耐久财订单(较上月) 7月修正值 -- +22.6%

扣除运输的耐久财订单(较上月) -- -0.8%

扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +24.9%

扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- -0.5%

1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%

9月4日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 8月 -- 4.6887

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加20.8 增加21.8

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差420 逆差415

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月30日当周 -- --

四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 8月23日当周 -- --

1230 美国非农生产率环比年率 第二季 +2.5% +2.5%

劳工成本 +0.6% +0.6%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 顺差18.6

出口(亿加元) -- 452.0

进口(亿加元) -- 433.4

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 58.8

服务业PMI -- 58.5

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 8月 57.8 58.7

企业活动指数 62.0 62.4

就业指数 -- 56.0

新订单指数 -- 64.9

价格指数 -- 60.9(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

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澳洲 台湾

(整理 徐文焰；审校 白云)
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