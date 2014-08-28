中国金融：阿里巴巴旗下民营银行筹建近尾声，争取9月底前获批--高层

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月28日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团 筹建民营银行仍按计划推进。阿里旗下小微金融服务集团（筹）副总裁俞胜法表示，整个筹备工作已经“差不多了”，近期会正式向监管部门递交所有申请文件，争取在9月底前获得监管层批复。
上海证券报周四并引述俞胜法称，未进入首批三家银监会批准筹建的民营银行之列，并不影响阿里筹建民营银行的工作，一切按既定的时间表进行。
中国银监会主席尚福林7月曾表示，已正式批准三家民营银行的筹建申请，分别是：腾讯 、百业源、立业为主发起人,在广东省深圳市设立深圳前海微众银行；正泰、华峰为主发起人，在浙江省温州市设立温州民商银行，以及华北、麦购为主发起人，在天津市设立天津金城银行。
俞胜法并表示，银行名称、股东名单和持股比例、注册资本、高管人选等暂不便透露。可以确定的是，阿里和万向仍将是主要股东，注册地在杭州。至于经营地域是否会有限制，他表示目前也没有定论，但希望能不受地域限制，因为这符合互联网的属性。
对于未能入围首批获准筹建的民营银行，俞胜法表示，由于阿里所筹建的民营银行是“小存小贷”模式，内部论证和与监管部门沟通都更为复杂；其次，阿里巴巴是一家互联网公司，希望这家银行的运营模式还是以互联网模式为主。这都使得阿里所筹建的民营银行有别于其他银行。
阿里小贷2010年成立，截至今年3月底，已为70余万家小微企业提供了1,900多亿元人民币的信用贷款，户均4万元，不良率在1%左右。
俞胜法表示，未来民营银行会与小贷公司错位发展，小贷公司还是做100万以下的业务，民营银行服务规模更大的客户；小贷公司侧重服务电商用户，民营银行偏重于线上线下都有布局的商家。部分股东也会参与民营银行的筹建，小贷的风控模式也会共享给银行。(完) (发稿 边竞； 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申