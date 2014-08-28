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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:20 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月28日

*工商时报：

--第三季笔记型电脑面板、大尺寸电视面板持续喊缺，第四季营运不看淡。群创 总经理王志超昨日表示，订单能见度看到10月，而友达 订单能见度更直达12月，总经理彭双浪透露，烦恼找不出时间安排岁修。

--据悉，两岸第九次的货贸谈判已经敲定9月10-12日于台湾登场。据悉，石化与汽车两项敏感产业可望取得具体共识，双方谈判代表将于折冲过程，视情况搭配原产地规则、配额或分年降税等不同谈判选项，为产业争取最佳条件。

--大陆商务部昨日公布，开放外资于北京、天津、上海、江苏、福建、广东、海南等四省三市设立独资医院，并且将审批权下放至省级单位。而一直期望抢进大陆庞大医疗市场的台湾业者，也恐因服务贸易协议卡关，失去竞争优势。

--打击工业区炒地皮，央行专案金检三大行库。知情人士透露，央行已从上周起对大型行库展开专案金检，包括土银、合库、台银等不动产放款前三大银行已成为首波执行对象，央行并要求被金检的行库提报前20-30大工业区土地抵押贷款客户名单。

*经济日报：

--导入民间资金参与公共建设，财政部促参司预计于9月25日举办今年第二场招商大会，为使有兴趣企业能提早进行市调及财务规划，特地提早半年释出明年促参案源，总计案件数共71案，吸引民间投资规模1,300亿台币。

--金管会主委曾铭宗已订定长期目标，预期在2017年底，柜买中心要访视800家以上的微型企业，同时要带入300家微型企业登录创柜板。

--行政院长江宜桦昨日下令封杀大陆观光团零团费、一条龙现象。10月1日起，优质团将实施先收费后服务。此外，台湾近期将暂不核发大陆组团旅行社接待资格，跨部会也将筹组查缉、查税部队，扫荡零团费、自由行团客化与不肖购物店强迫消费行程。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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