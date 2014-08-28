《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--第三季笔记型电脑面板、大尺寸电视面板持续喊缺，第四季营运不看淡。群创 总经理王志超昨日表示，订单能见度看到10月，而友达 订单能见度更直达12月，总经理彭双浪透露，烦恼找不出时间安排岁修。
--据悉，两岸第九次的货贸谈判已经敲定9月10-12日于台湾登场。据悉，石化与汽车两项敏感产业可望取得具体共识，双方谈判代表将于折冲过程，视情况搭配原产地规则、配额或分年降税等不同谈判选项，为产业争取最佳条件。
--大陆商务部昨日公布，开放外资于北京、天津、上海、江苏、福建、广东、海南等四省三市设立独资医院，并且将审批权下放至省级单位。而一直期望抢进大陆庞大医疗市场的台湾业者，也恐因服务贸易协议卡关，失去竞争优势。
--打击工业区炒地皮，央行专案金检三大行库。知情人士透露，央行已从上周起对大型行库展开专案金检，包括土银、合库、台银等不动产放款前三大银行已成为首波执行对象，央行并要求被金检的行库提报前20-30大工业区土地抵押贷款客户名单。
*经济日报：
--导入民间资金参与公共建设，财政部促参司预计于9月25日举办今年第二场招商大会，为使有兴趣企业能提早进行市调及财务规划，特地提早半年释出明年促参案源，总计案件数共71案，吸引民间投资规模1,300亿台币。
--金管会主委曾铭宗已订定长期目标，预期在2017年底，柜买中心要访视800家以上的微型企业，同时要带入300家微型企业登录创柜板。
--行政院长江宜桦昨日下令封杀大陆观光团零团费、一条龙现象。10月1日起，优质团将实施先收费后服务。此外，台湾近期将暂不核发大陆组团旅行社接待资格，跨部会也将筹组查缉、查税部队，扫荡零团费、自由行团客化与不肖购物店强迫消费行程。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申