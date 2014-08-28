中国个股：广汇能源控股子公司获原油进口资质，为首家民企获此牌照

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月28日 - 中国在石油这一垄断性行业的改革在进一步深化；民营企业广汇能源 周四公告称，控股子公司新疆广汇石油有限公司获得原油非国营贸易进口资质；此为国内首家获得原油进口资质的民企。
刊登在上海证券交易所的公告并表示，国家商务部下发的批复文件还提到，安排新疆广汇石油2014年原油非国营贸易进口允许量20万吨；新疆广汇石油有限公司可根据市场情况将原油销售给符合产业政策的炼油企业。
中国证券报援引业内人士指出，广汇能源获得此资质意味着挡在民企头上的天花板已经被捅破，这对于破除中国能源领域，尤其是石油领域的垄断意义重大。
商务部批复并称，国家商务部委托自治区商务厅作为原油自动进口许可证发证单位，由自治区商务厅按照现行规定，认真审核并发放原油自动进口许可证，及时了解原油进口情况，定期将发证情况报国家商务部（外贸司）备案，并会同自治区有关部门做好监管和服务工作。新疆广汇石油有限公司要定期将原油进口执行情况上报国家商务部（外贸司）。
2014年是中国全面深化改革的开局之年，发改委此前发文称，国企改革方面，要以管资本为主加强国有资产监管，推进国有资本投资运营公司试点，有序推进电信、电力、石油、天然气等行业改革。
广汇能源周三收报8.16元人民币，过去一个月涨13%。(完)
浏览公告详情，请点选上证所网站 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申