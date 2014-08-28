《全球重要经济事件一览表》--8月28日-9月4日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月28日(四)
卢加诺--瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话(1130)。
8月29日(五)
暂无重要经济事件预告。
9月1日(一)
卢布尔雅那--2014年布莱德战略论坛(至9月2日)。演讲嘉宾包括中国前外长李肇星、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti、欧洲投资银行总裁Werner Hoyer等。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
9月2日(二)
悉尼--澳洲央行举行利率会议。
马德里--西班牙预算部长蒙特罗出席议会会议，讨论财政欺诈问题。
9月3日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济褐皮书。(1800)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)。
法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说，主题为“倒数计时至11月：欧洲监管政策准备起飞”。(0930)
阿得雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演说。(0320)
东京--日本央行货币政策委员会会议。(至9月4日)
渥太华--加拿大央行宣布指标利率。
9月4日(四)
美国匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在匹兹堡经济俱乐部午餐会上发表讲话。(1545)
纽约--美联储理事鲍威尔在纽约市货币市场从业人员协会宴会上发表讲话。(2215)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决议并召开新闻发布会。
伦敦--英国央行公布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 于春红)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申