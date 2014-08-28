《中国报摘》--其他报纸重要消息8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**上海证券报**
--上海市政府发布《上海国际贸易中心建设2014-2015年重点工作安排》。其中表示，上海将大力发展平台经济，将在自贸区建设石油天然气、铁矿石、棉花、液体化工品、白银、大宗商品、有色金属等8个国际交易平台。
--中国不动产登记终于有了明确的路线图和时间表：2017年实现信息共享，依法公开查询。
--证监会私募基金监管部主任陈自强昨日在《私募投资基金监督管理暂行办法》座谈会上表示，下阶段，私募基金监管部将以“一手抓监管、一手促发展”作为工作思路，研究制定促进私募行业创新发展的相关政策。
--北京银行 上半年实现净利润88.56亿元人民币，同比增长13.5%，不良贷款率为0.68%。该行高层表示赴港上市计划仍在推进，下半年还拟发行130亿信贷资产证券化产品。
**证券时报**
--巨灾保险制度即将完成顶层设计，记者获悉，由保监会牵头，联合财政部、民政部等部门将设立巨灾保险基金，并成立巨灾保险基金理事会对巨灾保险基金进行运营管理。巨灾保险相关条例亦将出台。
--北京市国资委将对首旅集团、京投公司、地铁公司3家企业启动深化董事会建设完善现代企业制度试点工作。据透露，北京市国资委今年将在一级企业股权多元化、企业产权流转审批权限下放等9个方面，全面启动试点工作。
**东方早报**
--万达集团与百度、腾讯近期将成立一家合资公司探索o2O电商领域，投资额约为50亿元，其中万达持股70%，腾讯与百度各持股15%。
**人民日报**
--周四在北京举行的十二届全国人大常委会第十次会议上，财政部部长楼继伟向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况，他表示，今年注重实施定向调控，有针对性地解决经济运行中的突出矛盾和问题，保持了经济社会发展总体平稳与和谐稳定。完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申