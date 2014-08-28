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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月28日

**上海证券报**

--上海市政府发布《上海国际贸易中心建设2014-2015年重点工作安排》。其中表示，上海将大力发展平台经济，将在自贸区建设石油天然气、铁矿石、棉花、液体化工品、白银、大宗商品、有色金属等8个国际交易平台。

--中国不动产登记终于有了明确的路线图和时间表：2017年实现信息共享，依法公开查询。

--证监会私募基金监管部主任陈自强昨日在《私募投资基金监督管理暂行办法》座谈会上表示，下阶段，私募基金监管部将以“一手抓监管、一手促发展”作为工作思路，研究制定促进私募行业创新发展的相关政策。

--北京银行 上半年实现净利润88.56亿元人民币，同比增长13.5%，不良贷款率为0.68%。该行高层表示赴港上市计划仍在推进，下半年还拟发行130亿信贷资产证券化产品。

**证券时报**

--巨灾保险制度即将完成顶层设计，记者获悉，由保监会牵头，联合财政部、民政部等部门将设立巨灾保险基金，并成立巨灾保险基金理事会对巨灾保险基金进行运营管理。巨灾保险相关条例亦将出台。

--北京市国资委将对首旅集团、京投公司、地铁公司3家企业启动深化董事会建设完善现代企业制度试点工作。据透露，北京市国资委今年将在一级企业股权多元化、企业产权流转审批权限下放等9个方面，全面启动试点工作。

**东方早报**

--万达集团与百度、腾讯近期将成立一家合资公司探索o2O电商领域，投资额约为50亿元，其中万达持股70%，腾讯与百度各持股15%。

**人民日报**

--周四在北京举行的十二届全国人大常委会第十次会议上，财政部部长楼继伟向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况，他表示，今年注重实施定向调控，有针对性地解决经济运行中的突出矛盾和问题，保持了经济社会发展总体平稳与和谐稳定。完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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