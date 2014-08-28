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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:04 BJT

全球金市：黄金连涨第三日，因美元下跌及地缘政治局势紧张

乌克兰周三指责俄罗斯对乌东部发起新一轮军事入侵，外界对两国总统周二会谈或成为五个月来乌克兰危机转折点的期望迅速消散。

欧洲央行的消息人士表示，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。

美国政府官员周三表示，美国正在加强推动开展反对伊拉克和叙利亚的伊斯兰国武装分子的国际运动，包括招募进行潜在联合军事行动的伙伴。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 王兴亚/白云)
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