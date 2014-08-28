《独家新闻》陶氏化学聘请投行出售旗下两家化学分支企业--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约8月27日 - 消息人士称，陶氏化学(Dow Chemical) 已启动出售旗下两家专用化学品分支的程序，可能总计获利近20亿美元。该公司计划在2015年之前剥离价值数十亿美元的非核心资产，此次行动也是计划的一部分。
消息人士周三表示，陶氏化学已聘请包括摩根士丹利 在内的投资银行出售Angus Chemical和AgroFresh。由于此事没有公开，消息人士要求匿名。
陶氏化学此前还表明，将要出售环氧树脂业务和一些氯气及衍生资产。
Angus Chemical是陶氏化学的全资子公司，其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为1.15亿美元，一些消息人士称，售价可能为EBITDA的逾10倍。
AgroFresh亦为陶氏化学的全资子公司，其每年EBITDA为5,000至6,000万美元，消息人士称，售价也可能达到EBITDA的逾10倍。
了解情况的消息人士称，上述两项业务目前均处于出售的初步阶段，料将吸引其他化学企业及私募股权投资公司的关注。
消息人士称，在摩根士丹利之外，陶氏化学亦就资产处置听取前花旗集团银行家Michael Klein的建议。
陶氏化学没有回复置评要求，摩根士丹利拒绝发表评论，另外目前无法立即联系到Michael Klein置评。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申