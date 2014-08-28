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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:58 BJT

香港个股：禹洲地产收购中环一项目拟重建为高级住宅，涉资逾4亿港元

路透香港8月28日 - 再有内房企业染指香港房地产市场，以福建及长三角为主要市场的禹洲地产 周四宣布，以总代价加印花税合共4.08亿港元收购一项位于港岛中环西半山区的物业，拟重建为高级住宅物业。

公司的声明称，项目位于坚道48号，收购作价为3.738亿港元。另外公司并同意向卖方支付约3,453万港元的印花税（包括买家印花税及双倍从价印花税）。该物业于去年底的估值约为3.85亿港元。

禹洲地产表示，公司的策略为不时寻求投资以扩阔其物业组合。是次收购的物业位于高级住宅物业林立的坚道，未来拟重建为高级住宅物业。

近年内地对房地产市场严厉调控，多家内地房地产商纷纷＂走出去＂，如到美国、澳洲等较多华人移民的国家买地，部份亦将资投放于香港，例如万科置业 、保利置业 等，以分散投资风险并开拓新市场。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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