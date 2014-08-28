港报财经评论：中央放水救市不易为--信报8月28日

中央放水救市不易为/ 习广思

欧洲再炒放水，资金会否重回欧股？机会不细。如果资金回流得太快，对新兴亚洲股债市场或有影响，毕竟过去几个月流入区内的多是欧洲水。更令人担心的是，欧洲经济愈来愈似日本，德国国债走势正在步日债后尘，如果欧洲央行无法作出果断决定，继续见步行步的话，时间不会等人，欧洲生产力和经济增长疲弱，不排除会陷入日式迷失年代。虽然市场有放水憧憬，但经济师对欧洲经济看得颇淡。诺贝尔经济奖得主Joseph Stiglitz说，欧洲正在走日本旧路，部分欧洲国家更可以萧条来形容。

花旗利率策略师指出，PMI数据创造了疲弱经济增长和低通胀的故事，这将增加欧洲央行采取行动的可能性。分析员John Llewellyn认为，欧洲推量宽已无可避免，但规模必须大、时间要快，低增长及通缩持续长时间的话，欧洲央行可行之路便更少，情况就像当年日本一样，欧洲如果在通缩边缘拖得太久，要重燃通胀预期将更加困难。如果欧洲放水预期升温，要小心的是亚洲区资金流会否流走？有经济师认为，虽然第三季经济数据年尾才公布，量宽措施年底才会推出，但市场对放水的预期随时升温，醒目钱或会提前回流欧股。

中国方面，7月经济数据出台后，中国内地媒体以“雪崩”来形容新增信贷下跌情况，虽然市场认定中国无可选择必定加大放水力度，甚至开始有减息预期。不过，中国要加码放水，恐怕有难度。即使中国肯放水，也不代表成功刺激起经济，情况就像内房一样，在基础因素转变下，政策松绑不能扭转下行命运，只能减慢下行速度。8月将近尾声，市场不断打探8月信贷数据。中国内地8月持续流失存款，新增贷款未有明显上升。截至8月17日止，工农中建四大行新增贷款约560亿人民币。《上海证券报》指出，上周四大行新增贷款大幅增至750亿人民币，如果月底最后一个星期大幅增长的话，8月新增贷款有望保持稳定。

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英镑有力反弹目标看1.6682/ 苏子

昨天亚洲市美汇指数一度突破82.67重要阻力位，可惜破位后仅见82.73便再次遇上阻力回落，美汇指数已自上述高位回落至82.5水平，倘若昨晚美汇指数进一步回落并在82.4水平以下收市，由于已经返回保历加通道以内收市，这反映美汇指数自上周初的明显上升浪已暂告一段落了。一旦此情况真的出现，相信各主要非美元货币将可扭转近期的疲弱走势。

在各主要非美元货币中，宜留意英镑兑美元。英镑兑美元自上月中的1.7189美元高位，跌至本周初最低的1.6525美元低位，累计共跌664点子，挫近4%。由于本周初所造的低位十分接近1.65美元心理关口，加上收市时亦呈现十字星待变形态，这有利汇价在本周初已经见了短期重要底部，此外，汇价在短短个多月时间已回落接近4%，技术上已呈现超卖，配合日线CCI指标已呈见底背驰讯号来看，英镑兑美元已具备超卖反弹的条件。倘若昨晚或今日英镑兑美元可以进一步上升至本周初的1.6598美元高位以上波动及收市，配合届时美汇指数亦已回落至82.4水平以下，预料英镑兑美元将有力继续上升。若反弹上述跌幅的23.6%及38.2%，目标分别为1.6682美元及1.6779美元。因此，若相信美元已见顶者，目前可用汇价跌破1.65美元心理关口作止蚀，并采取趁低买入的策略。

昨天亚洲市美元兑日圆曾反弹至104.16日圆高位，可惜乏力再度挑战本周初裂口高开后所造的104.43日圆高位。已自上述高位回落至103.9日圆水平以下波动。从价位走势上看，美元兑日圆本周初所造的高位已成为短期里的重要好淡判别位，倘若稍后一直乏力再次挑战此高位阻力，配合届时美汇指数亦已出现明显见顶回落的讯号，相信美元兑日圆将会触发不少短线获利沽盘入市。一旦美元兑日圆返回103/103.3日圆短期重要支持区以下收市，小心将会出现更深的调整市，即回落至102日圆，甚至更低水平。

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