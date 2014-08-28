港报财经评论：业绩胜预期，中油服可买--经济日报8月28日

业绩胜预期，中油服可买/ 林瑞芬

标普500指数周二首企2,000，但未能冲喜港股。恒指及国指昨分别回0.62%及0.45%，分别收报24,918及11,074，大市成交额675亿港元。“沪港通”只是中、港股市互动的序幕，之后将是扩大交易的额度，以及“深港通”。近月升市被指只是建基于憧憬，这个当然，股市就是走在前面，问题是会走多远才是合理，这没有标准的方程式，只能步步判势，值博够大注，值博不够就小注或忍忍手。本周受困结算，大市无力再急闯，仍以反覆整固为主，即市支持24,800，而可靠中期支持则在24,200，可作为后市的止赚/止蚀参考。相反，能完成整固再上，26,400乃下个目标大关。

中海油服 昨因佳绩刺激劲升8.5%至21.8港元，一路跟进该股走势以来表现最佳，5月曾指技术指标RSI底背驰确认17.24港元见底，7月尾则指股价突破20.5港元成功的话，上望22港元，昨曾抵，逐级探高先要再确认企22港元楼上，这是抵24港元前的主要阻力。

截至今年6月底止，集团的收入及纯利分别增长28%及39%，分别至159.28亿人民币及44.24亿人民币；每股盈利93.13分，不派中期息。若扣除期内因与挪威Statoil达成和解获得支付4.04亿人民币的和解款项，核心业务按年也有增长27%左右，胜市场预期。除了盈利增幅胜预期外，毛利的提升也是较理想，上半年整体毛利率达到35.84%，同比提高3.41%；净利润率就同比提高2.15%。综合中海油服四项业务，油田技术业务为最大亮点，上半年实现营业收入40.97亿人民币，同比增长50.4%；实现毛利11.16亿人民币，同比增长148.3%；毛利率达27.24%，同比提高10.74%，这主要因为集团创新的技术及装备提升及完善，技术包括自主研发的ELIS系统首次进入深水海域作业、自主研发的防腐水泥浆体系在渤海首次成功应用、氮气泡沫堵水工艺海上首次应用成功，该工艺将为海上油田高含水井综合治理提供新的技术思路和解决途径、低渗压裂技术促进了煤层气田的产能增加、二氧化碳调驱技术帮助老油田增产控水、酸化技术经过国内的成熟发展后，逐步拓展到国际市场。技术已提升，装备亦升级，相信此部分业务续可支持公司未来盈利增长。

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农行盈利增长，预期冠四大行/ 余少文

A股上升，可惜国企指数先升后跌，相信期指今日结算后，大市有较明确方向。至于农业银行 上半年盈利录得双位数增长，预期全年增速胜三大行。国企指数昨日一度升逾102点，最后倒跌50点或0.4%，收报11,074点，成交额增加至三个多星期以来最多的137亿港元，只有25%主板H股可以逆市上升。另外，红筹指数跌18点或0.4%，收报4,809点，成交额71亿港元，“六连跌”更是五个月来最长跌市。

虽然国指先升后回，但已指出，期指结算前会出现反反覆覆或窄幅上落的走势，相信结算在明日中午大局已定后，午后走势或有后向的启示，仍然憧憬后市向好，国指目标12,000点。只是外围走势以及香港的占中等因素，可能会左右国指短期走势，维持调整是入市机会，尤其指数回落至10,500点水平。至于重磅股工商银行 和建设银行 将派发中期成绩表。已派发成绩表的逾半数内银股中，只有交通银行 盈利增长是单位数，其余都是双位数，盈利增长最劲是哈尔滨银行 的26%，其他增长介乎11%至18%之间，其中农行和中国银行 的增长分别为13%和11%，由于是四大行，盈利双位数增长已不俗。

尽管工行和建行仍未派成绩表，但预期全年，内银股盈利单位数增长为主，但四大行中会以农行增长最好，预期仍有双位数，加上四大行今年预测息率介乎6.5厘至7厘之间，即使扣除股息税仍有6厘息，故四大行“烂船也有三斤钉”，始终是收息之选，只要农行股价再跌至3.5港元，以35%派息率计算，预测息率可以升至7厘；若然股价降至3.2港元以下，今年预测息率更可升至7.7厘以上，即剔除股息税后，息率仍有7厘，故农行股价跌至3.2港元至3.5港元区间，会是不错的入市水平。当然，农行跟其他内银股一样，面对不良贷款双升问题，其上半年不良贷款额较去年底升11%，较第一季则升6%，不良贷款率由去年底的1.22%升至1.24%，以升幅而言，在已派发成绩表内银股中属于偏低。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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