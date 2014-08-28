港报社评：正视中学生搞罢课抗争--星岛日报8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
全国人大常委会日内将为香港政制发展「一锤定音」，定出极紧的普选特首提名门槛，势必激发香港泛民主派阵营连串抗议行动，当中大专学生罢课，各院校都有应付经验，倒是可能有中学生参与抗议行动，成为新学年校方及家长需要及早正视的问题。
现时由占领中环运动、真普选联盟、民主党、民间人权阵线、专上学生联会及学民思潮进行的「六方会谈」，频密商讨人大常委会星期日公布政制决定后的对应部署，连串不同形式的抗议行动势所难免，以最快在下月底进行的占中行动作为高潮，而在占中前的连串壮大声势和推高气氛的活动，以罢课影响较大。
初步构思是在9月第3个星期罢课5天，在中文大学校园举行集会。这比两年前罢课1天反对把国民教育列为中小学必修课，规模大，时间长。
不过，2年前的反国教风波，冒起一批积极参与政治活动的中学生，有学生组织考虑针对今次中央政改决定而罢课，或作出其他的政治表态行动，例如穿黑衣上学。如果这类行动由学生自发，学校就要面对前所未有的新课题。
学校中有哪些学生热衷政治活动，教职员应该心里有数，家长也应该了解自己子女的政治兴趣，要协助他们分辨清楚行动目标和抗议对象，是政制安排而非学校，因此不应以破坏教学来作为抗议方式，无论是旷课、罢课或穿黑衣而非校服上学，都不是合适的抗议途径，不应该牺牲学校和其他同学的利益来达到自己的抗议目标。
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申