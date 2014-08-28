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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:00 BJT

港报社评：正视中学生搞罢课抗争--星岛日报8月28日

全国人大常委会日内将为香港政制发展「一锤定音」，定出极紧的普选特首提名门槛，势必激发香港泛民主派阵营连串抗议行动，当中大专学生罢课，各院校都有应付经验，倒是可能有中学生参与抗议行动，成为新学年校方及家长需要及早正视的问题。

现时由占领中环运动、真普选联盟、民主党、民间人权阵线、专上学生联会及学民思潮进行的「六方会谈」，频密商讨人大常委会星期日公布政制决定后的对应部署，连串不同形式的抗议行动势所难免，以最快在下月底进行的占中行动作为高潮，而在占中前的连串壮大声势和推高气氛的活动，以罢课影响较大。

初步构思是在9月第3个星期罢课5天，在中文大学校园举行集会。这比两年前罢课1天反对把国民教育列为中小学必修课，规模大，时间长。

不过，2年前的反国教风波，冒起一批积极参与政治活动的中学生，有学生组织考虑针对今次中央政改决定而罢课，或作出其他的政治表态行动，例如穿黑衣上学。如果这类行动由学生自发，学校就要面对前所未有的新课题。

学校中有哪些学生热衷政治活动，教职员应该心里有数，家长也应该了解自己子女的政治兴趣，要协助他们分辨清楚行动目标和抗议对象，是政制安排而非学校，因此不应以破坏教学来作为抗议方式，无论是旷课、罢课或穿黑衣而非校服上学，都不是合适的抗议途径，不应该牺牲学校和其他同学的利益来达到自己的抗议目标。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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