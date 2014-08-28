港报社评：安倍歌颂战犯，挑战国际良知--文汇报8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
日本《朝日新闻》昨日报道，日本首相安倍晋三曾多次以自民党总裁名义，向追悼二战后被处刑的甲级、乙级及丙级战犯的法事发唁电，包括今年4月在唁电中为战犯歌功颂德，赞扬战犯「赌上自己的灵魂，成为祖国的基石」。日本军国主义对亚洲及世界人民造成深重灾难，安倍以唁电美化侵略历史，挑战联合国对战犯的正义审判，不但有违人类公义道德，是对国际良知的严重挑战，更企图推翻二战后的国际秩序，暴露军国主义复辟的危险趋向。各国必须高度警惕日本军国主义死灰复燃。安倍公然与国际社会以及人类良知为敌，必将令自己陷入更加孤立的境地。
安倍发出唁电，露骨地歌颂战犯，肆意美化日本的侵略行为，激发各国民众公愤。安倍上月已经借解禁集体自卫权打破和平宪法的「约束」，本月又通过代理人向靖国神社供奉祭祀费，暴露安倍复辟军国主义的图谋。
安倍是历来首个在任期间发出唁电的日本首相。虽然安倍强调唁电以自民党总裁名义发出，但日本军国主义在侵华战争中犯下残暴罪行，铁证如山，面对昭然若揭的史实，任何有良知的人，都不可能对犯下滔天罪行的战犯形容为「祖国基石的殉难者」，甚至认同对这些战犯的战后审判是「报复行为」。安倍作为现任首相，发出歌颂战犯的言论，是挑战人类良知以及二战后的国际秩序。安倍歌颂战犯的泯灭人性言行，必然会遭到各国热爱和平的人民的一致反对。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申