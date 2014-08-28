版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:17 BJT

金属期市：LME期铜清淡交投中下跌，关注欧洲央行动态

欧洲央行的消息人士表示，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。

中国国务院周三表示，将坚持定向调控的政策立场以确保经济成长处于正轨，聚焦于瓶颈领域的投资项目。

印尼矿业部官员周三称，在批准纽蒙特矿业(Newmont Mining) 恢复矿石出口前，政府希望该公司和美国自由港麦克默伦铜金矿公司 敲定协议，向将来建成的冶炼厂供应精矿。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 白云/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐