港报社评：政改拍板不怕“有事”中央治港思维变了--明报8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
全国人大常委会开始审议香港政改的决定草案，虽然到8 月31 日经过表决后才知道结果，但是从各方传来的信息，特首普选极可能是一个高门槛的方案，在参选人必须爱国爱港的前提下，以目前的社会氛围，相信难以在立法会得到三分之二多数通过，政制很大可能原地踏步。今次政改，基本上在未经具体实质商讨，未凝聚最大共识情况下，就可能告吹，这是事态最使人不甘心之处。
过去1年多，香港有政治取态温和的团体、人士等，按《基本法》、人大的决定和解释，设计了10 多个建议方案，但是，中央与特区政府对此从不回应。事态历程与发展，使人认识到今次政改从来就不是「有商有量」，而只是贯彻中央意旨。
政改走到这一步，按泛民议员宣示过的原则立场，政改极有可能告吹，港人追求了30 年的普选梦、民主梦，也不可能实现。这一场关乎民主进程的政改，严格来说，有点在不明不白的情况下，就可能失败了，对不少人来说，这是难以接受的结果。近期传来信息，人大常委会的决定将会表明2017 年普选并非终极方案，日后可以循序渐进，优化修改，从历史和现实角度检视，这些说法的可信度和说服力，不同立场的人有不同体会。中央一直强调有真心诚意在港落实普选，但是在特首普选办法中未呈现出来，人大决定夹杂的「期票」，是否还可以打动港人（或部分港人），且看决定如何表述，使人认为中央仍然可信。
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申