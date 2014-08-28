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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:00 BJT

港报社评：政改拍板不怕“有事”中央治港思维变了--明报8月28日

全国人大常委会开始审议香港政改的决定草案，虽然到8 月31 日经过表决后才知道结果，但是从各方传来的信息，特首普选极可能是一个高门槛的方案，在参选人必须爱国爱港的前提下，以目前的社会氛围，相信难以在立法会得到三分之二多数通过，政制很大可能原地踏步。今次政改，基本上在未经具体实质商讨，未凝聚最大共识情况下，就可能告吹，这是事态最使人不甘心之处。

过去1年多，香港有政治取态温和的团体、人士等，按《基本法》、人大的决定和解释，设计了10 多个建议方案，但是，中央与特区政府对此从不回应。事态历程与发展，使人认识到今次政改从来就不是「有商有量」，而只是贯彻中央意旨。

政改走到这一步，按泛民议员宣示过的原则立场，政改极有可能告吹，港人追求了30 年的普选梦、民主梦，也不可能实现。这一场关乎民主进程的政改，严格来说，有点在不明不白的情况下，就可能失败了，对不少人来说，这是难以接受的结果。近期传来信息，人大常委会的决定将会表明2017 年普选并非终极方案，日后可以循序渐进，优化修改，从历史和现实角度检视，这些说法的可信度和说服力，不同立场的人有不同体会。中央一直强调有真心诚意在港落实普选，但是在特首普选办法中未呈现出来，人大决定夹杂的「期票」，是否还可以打动港人（或部分港人），且看决定如何表述，使人认为中央仍然可信。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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