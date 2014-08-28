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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:00 BJT

港报社评：化解怨气必须多建公营房屋--信报8月28日

自从政府推出针对楼市的几式辣招，香港楼价没有如预料般应声下跌，遑论大调整，反而一些细单位价格节节而上，近来屡现破顶成交个案，新界区实用尺价也动辄过万元。至于反映整体楼价走势的中原城市领先指数（CCL），虽曾一度回软，却在五月政府微调辣招后明显掉头向上，近数周以来更迭创新高。

楼市辣招予人「失败」了的感觉，是因为楼价仍旧处于高水平，甚至尚有上调的空间。可是对于政府财金官员而言，这种所谓的「失败」，也许正是他们「成功」之处，毕竟没有小业主愿意见到自己的物业贬值，万一楼价跌到变了负资产，辣手把楼市推倒的财金官员无可避免面对非常沉重的压力。

然而，现届政府觅地建屋阻障重重，如新界东北发展计划，虽然去年公布的修订方案已经把可提供的住宅单位数量增加到6万个，公营房屋比例更由40%提高至60%，可惜社会上对计划仍存在极大争议，使得这个大兴公营房屋的发展大计举步维艰，也削弱了市民对政府能大增房屋供应稳住楼市的信心。

说得再坦白一些，楼价即使暴跌两成，草根阶层买得起吗？香港人的怨气大部分源于房屋问题，化解之道一方面是让楼价不要再无止境地涨升，另一方面则是觅地兴建更多的资助房屋，过程之中切勿予人不公平的坏印象。

此外，香港楼价已与经济状况、市民收入和负担能力严重脱节，面对供应增加与明年利息回升两个必然走势，风险不可不防，有意置业人士必须量力而为。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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