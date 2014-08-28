港报社评：化解怨气必须多建公营房屋--信报8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
自从政府推出针对楼市的几式辣招，香港楼价没有如预料般应声下跌，遑论大调整，反而一些细单位价格节节而上，近来屡现破顶成交个案，新界区实用尺价也动辄过万元。至于反映整体楼价走势的中原城市领先指数（CCL），虽曾一度回软，却在五月政府微调辣招后明显掉头向上，近数周以来更迭创新高。
楼市辣招予人「失败」了的感觉，是因为楼价仍旧处于高水平，甚至尚有上调的空间。可是对于政府财金官员而言，这种所谓的「失败」，也许正是他们「成功」之处，毕竟没有小业主愿意见到自己的物业贬值，万一楼价跌到变了负资产，辣手把楼市推倒的财金官员无可避免面对非常沉重的压力。
然而，现届政府觅地建屋阻障重重，如新界东北发展计划，虽然去年公布的修订方案已经把可提供的住宅单位数量增加到6万个，公营房屋比例更由40%提高至60%，可惜社会上对计划仍存在极大争议，使得这个大兴公营房屋的发展大计举步维艰，也削弱了市民对政府能大增房屋供应稳住楼市的信心。
说得再坦白一些，楼价即使暴跌两成，草根阶层买得起吗？香港人的怨气大部分源于房屋问题，化解之道一方面是让楼价不要再无止境地涨升，另一方面则是觅地兴建更多的资助房屋，过程之中切勿予人不公平的坏印象。
此外，香港楼价已与经济状况、市民收入和负担能力严重脱节，面对供应增加与明年利息回升两个必然走势，风险不可不防，有意置业人士必须量力而为。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申