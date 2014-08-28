港报社评：给港人宜居家园，保育勿拒拓地--经济日报8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
有调查指90%港人感楼价高，逾半市民却反对为建屋牺牲自然与居住环境，此反映港人追求宜居家园，惟正因香港保育情绪高涨，遏抑土地发展，才令居住质素日降，港人莫当鸵鸟。
香港现时却有近75%面积是郊野、绿化地带，相比其他国际大都会，如纽约、伦敦等，香港的绿化比例实极高，惟香港是否就是一个宜居城市？答案显然是否定的。
一个宜居城市应先有一个宜居的家，但现时年轻人追不上高楼价，中产夫妇纵盼换大屋迎接新生命，还有以万计基层家庭苦候公屋，又或一家几口住在空间挤迫的劏房。对正受住屋切肤之痛的市民而言，香港偌大的郊野地带，或许是他们在假日可稍事喘息之处，惟他们大部分时间，却只能继续蜗居斗室，面对狭窄的居住空间，宜居梦只怕是个奢望。
此凸显香港不宜居的最大根由，正是保育情绪高涨所带来的困境。若香港不再加速开拓更多新土地，以兴建更多房屋，仅靠现时约25%已极挤迫的已发展区，盛载这一代以至下一代港人的住屋需要，那香港大部分地区虽仍保留优美大自然，但港人住屋势愈住愈贵、愈住愈细，难道这样就是港人冀盼的宜居的家、宜居的城市？
香港要增辟土地、增建房屋、平抑楼价，此并非要将青山碧海夷平，惟保育不能寸土不让，发展更不能寸步不前，只有保育与发展平衡，互不偏废，才有望将香港建成草木扶疏、楼价合理、居住空间合适的宜居城市，将更美好的香港承传给子孙后代。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申