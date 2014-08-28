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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:00 BJT

港报社评：给港人宜居家园，保育勿拒拓地--经济日报8月28日

有调查指90%港人感楼价高，逾半市民却反对为建屋牺牲自然与居住环境，此反映港人追求宜居家园，惟正因香港保育情绪高涨，遏抑土地发展，才令居住质素日降，港人莫当鸵鸟。

香港现时却有近75%面积是郊野、绿化地带，相比其他国际大都会，如纽约、伦敦等，香港的绿化比例实极高，惟香港是否就是一个宜居城市？答案显然是否定的。

一个宜居城市应先有一个宜居的家，但现时年轻人追不上高楼价，中产夫妇纵盼换大屋迎接新生命，还有以万计基层家庭苦候公屋，又或一家几口住在空间挤迫的劏房。对正受住屋切肤之痛的市民而言，香港偌大的郊野地带，或许是他们在假日可稍事喘息之处，惟他们大部分时间，却只能继续蜗居斗室，面对狭窄的居住空间，宜居梦只怕是个奢望。

此凸显香港不宜居的最大根由，正是保育情绪高涨所带来的困境。若香港不再加速开拓更多新土地，以兴建更多房屋，仅靠现时约25%已极挤迫的已发展区，盛载这一代以至下一代港人的住屋需要，那香港大部分地区虽仍保留优美大自然，但港人住屋势愈住愈贵、愈住愈细，难道这样就是港人冀盼的宜居的家、宜居的城市？

香港要增辟土地、增建房屋、平抑楼价，此并非要将青山碧海夷平，惟保育不能寸土不让，发展更不能寸步不前，只有保育与发展平衡，互不偏废，才有望将香港建成草木扶疏、楼价合理、居住空间合适的宜居城市，将更美好的香港承传给子孙后代。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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