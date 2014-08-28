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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:18 BJT

中信期货：中国期指持仓回升，多头资金入场动能不足

以下内容节选自8月28日的《期货日报》：

本周期指演绎了三连阴的走势，并呈现向下打破平衡的迹象。虽然在本周前两日的下跌中多方积极加仓抵抗，但是在周三行情略显企稳的情况下多头却出现了减仓。这表明多头信心不足，也增加了行情能否企稳的不确定性。

从总持仓的角度分析，本周总持仓出现回升，资金有回流迹象。站在短周期看，资金在市场调整中出现加仓，显示短期市场做空动能略占主动，对于多方仍显不利。站在中线角度看，虽然前三周的减仓几乎完全回吐了增量资金，但是目前的日K线形态仍处于本轮反弹行情趋势中，总体仍呈现多头氛围。因此，资金重新回流对于中线的反弹行情存在一定支撑作用。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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