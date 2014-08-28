中国财政：积极支持房地产税立法与改革，推进环保税法立法--财政部长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月28日 - 中国财政部部长楼继伟称，积极支持房地产税立法与改革，推进环境保护税法、政府采购法实施条例等立法进程。
人民日报援引他在十二届全国人大常委会第十次会议上向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况时表示，中央金融企业国有资本经营预算管理办法正在研究制定中，并全面梳理现有政府性基金项目，拟取消或停征部分基金项目；还研究完善消费税改革方案。
他提到，中国正加快政府性债务管理制度建设,研究制定加强地方政府性债务管理的意见及配套实施细则。积极推进政府会计改革，抓紧制定权责发生制政府综合财务报告制度改革方案。 此外，进一步完善财政支出标准，着力推动项目支出定额标准体系建设。“三公”经费预算继续零增长，加大了对预算单位大额餐费、娱乐场所消费、公款旅游、购买购物卡和会员卡等违规行为的监控力度。 楼继伟介绍说，1-7月，全国公共财政收入87,300亿元，为预算的62.6%，增长8.5%；全国公共财政支出79,410亿元，完成预算的51.9%，增长15%。财政部门发挥政府投资的引导作用，带动企业、社会资本多元投入，加快棚户区、中西部铁路、城市基础设施、节水供水重大水利工程等建设。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申