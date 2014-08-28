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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 09:30 BJT

芝加哥期市：大豆期货价格四个交易日来首次走高

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 560.25 -2.00 -0.36% +0.67% 551.28 --

CBOT玉米 363.75 -1.25 -0.34% -0.34% 369.84 39

CBOT大豆 1025.00 1.25 +0.12% -0.29% 1063.13 31

CBOT稻米 $12.88 -$0.01 -0.12% +0.98% $12.97 45

美国原油 $93.78 -$0.10 -0.11% -0.09% $98.05 32

汇率

欧元/美元 $1.320 $0.000 +0.02% +0.21%

美元/澳元 0.934 0.000 +0.00% +0.35%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王颖/王兴亚；审校 徐文焰/张若琪)
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