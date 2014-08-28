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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:24 BJT

国都期货：库存减少助沪铜站上50,000元关口，但需求疲弱将成拖累

以下内容节选自8月28日的《期货日报》：

8月是国内铜市的消费淡季，但中下旬国内铜价却迎来一波快速反弹，再次站在了50,000元/吨关口之上。在宏观经济数据不佳、消费不足、其他大宗商品节节走低的背景下铜的强势有些出乎多数人的意料。从基本面来看，短期显性库存的减少是这轮上涨的主要动力，但从中期来看，显性库存的减少并不能改善实际供需状况，隐性库存最终仍会给市场带来冲击，未来铜价重拾跌势的概率较大。

　　“金九银十”传统消费旺季即将到来，但今年的情况却比较特殊。在国内经济增速放缓的大背景下，实际需求可能不及市场的预期。国家统计局数据显示，7月中国铜材产量环比下滑9.5%至143.74万吨。先行指标8月汇丰中国PMI初值大幅降至50.3，为3个月以来的新低，订单增速减缓，工业品的需求仍疲弱。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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