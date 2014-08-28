版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:28 BJT

光大期货：沪钢短期跌势未完，8月将尽未见“金九”萌芽

以下内容节选自8月28日的《期货日报》：

8月以来，钢厂在利润驱动下开工率维持高位，而需求端则出现明显弱化迹象。随着供需矛盾的升温，加上原料成本支撑坍塌，现货市场开始了新一轮的下跌，华东市场螺纹钢纷纷创下新低。另外，近期公布的各项宏观经济数据不及预期，反映出前期的刺激政策成效并不显着，这在一定程度上打击了市场信心。综合来看，RB1501失守3,000元/吨重要关口，短期跌势未完，“金九”未见萌芽。

1-7月国内钢材净出口高达4,060万吨，同比大增45.9%，超预期的出口一定程度上分流了资源供应压力，但多数钢厂反映后期订单有下滑迹象，未来出口小幅回落概率较大。把社会库存和钢厂库存结合起来看，近期需求确实有弱化的迹象。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐