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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--8月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       预估值       前值
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望            　　    8月            --       39.7%
                             企业活动                           　　    --       45.1%
    0130 澳洲民间部门信贷                                7月          +0.5%      +0.7%
                 房屋信贷                                               --       +0.6%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                        7月            --       +9.3%
             房屋开工(较上年同期)                                    -10.5%      -9.5%   
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 8月          +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                             +10.1%     +10.6%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       7月          +0.1%      +1.3%
                      (较上年同期)                                    +1.5%      +0.4%
    0700  瑞士KOF领先成长指标                            8月           97.8       98.1
    0800  意大利失业率                                   7月          12.3%      12.3%
    0830  英国企业投资(较前季)                      第二季初值        +2.0%      +5.0%
                     (较上年同期)                                    +10.8%     +10.6%
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)   8月初值        +0.3%      +0.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            8月初值        +0.1%      -0.1%
                        (较上年同期)                                  -0.2%      +0.1%
                 HICP(较前月)                                         -0.1%      -2.1%
                     (较上年同期)                                     -0.1%       持平
    0900  欧元区失业率                                   7月          11.5%      11.5%
    1000  意大利国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季终值        -0.2%      -0.2%
                             (较上年同期)                             -0.3%      -0.3%
    --    美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 7月           --       +1.8%
    1230  美国实质个人支出(较前月)                       7月            --       +0.2%
                  个人所得(较前月)                                    +0.3%      +0.4%
              PCE物价指数(较前月)                                     +0.1%      +0.2%
                          (较上年同期)                                  --       +1.6%
              核心PCE物价指数(较前月)                                 +0.1%      +0.1%
                             (较上年同期)                               --       +1.5%
    1230  加拿大GDP(较前季)                            第二季           --       +0.3%
                GDP环比年率                                           +2.7%      +1.2%
          加拿大GDP(较前月)                               6月         +0.2%      +0.4%
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月         -0.2%      -0.1%
                                   (较上年同期)                         --       +3.0%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                   8月          56.0       52.6
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数            8月终值         80.1       79.2
                             现况指数                                  99.5       99.6
                             预期指数                                  67.0       66.2

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      现值       预估值
    8月28日(四)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        7月        -5.7%          --        
    0130  澳洲资本支出                                 第二季       +1.1%        -0.3%       
              建筑类支出                                            +2.0%         持平       
              机械类支出                                            -0.9%        -0.7%       
    0715  瑞士非农就业岗位(万)                         第二季       419.6        420.7       
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               8月      增加0.1       减少0.5     
              未经季节调整失业人数(万人)                           290.2           290         
              经季节调整失业率                                      6.7%          6.7%        
              经季节调整失业人数(万人)                             290.1            --       
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                     7月       +1.8%         +1.5%       
                  民间贷款                                         -1.6%         -1.5%       
                  M3三个月移动平均年增长率                         +1.5%           --       
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)               6月       持平            --      
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                   -2.6%           --      
    0800  意大利制造业企业信心指数                       8月       95.7           99.3        
    0900  欧元区企业景气指数                             8月       0.16           0.10        
                经济景气指数                                      100.6          101.5       
                工业景气指数                                      负5.3          负4.5       
                服务业景气指数                                    正3.1          正3.5       
                消费者信心指数                                   负10.0         负10.0       
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  8月       正37           正27        
    1000  意大利薪资通胀(较前月)                         7月       持平             --       
                        (较上年同期)                              +1.1%             --       
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)        8月初值      持平            持平       
                                  (较上年同期)                    +0.8%           +0.8%       
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                          持平            持平       
                             (较上年同期)                         +0.8%           +0.8%       
    1230  美国企业获利                                 第二季     +8.3%             --      
    1230  加拿大经常帐(亿加元)                         第二季   赤字118.7       赤字118.0   
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)环比年率         第二季修正值   +4.2%         +3.9%       
              最终销售                                             +2.8%         +2.5%       
              消费者支出                                           +2.5%            --        
              GDP隐性平减指数                                      +2.2%         +2.0%       
              核心PCE物价指数                                      +2.0%         +2.0%       
              个人消费支出(PCE)物价指数                            +2.3%         +2.3%       
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              8月23日当周     29.8          30.0       
              四周均值(万人)                                        30.0            --        
              续请失业金人数(万人)                  8月16日当周    252.7         251.3        
    1400  美国成屋待完成销售指数                         7月       105.9           --        
              成屋待完成销售指数(较前月)                           +3.3%         +0.5%      
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                     9月        75             --          
    2245  新西兰建筑许可                                 7月       +0.1%           --        
    2300  韩国工业生产(较前月)                           7月       +1.1%         +0.3%       
                      (较上年同期)                                 +3.4%         +2.7%       
              服务业产出(较前月)                                   -0.4%          --        
    2305  英国GfK消费者信心指数                          8月        正1           负1         
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                       7月      -0.2%          +1.6%       
                         (较上年同期)                             -5.9%          -3.0%       
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    7月      +3.3%          +3.3%       
              全国整体CPI                                         +3.4%           --        
              东京地区核心CPI(较上年同期)                8月      +2.7%          +2.7%       
              东京地区整体CPI                                     +2.8%           --        
    2330  日本求才求职比                                 7月       1.10          1.10        
              失业率                                     7月       3.8%          3.7%        
    2350  日本工业生产                                 7月初值     +0.2%          +1.0%       
              一个月预估值                                         +1.3%           --        
              两个月预估值                                         +3.5%           --        
    2350  日本零售销售(较上年同期)                       7月       +0.5%          +0.1%   (完)
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