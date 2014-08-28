主要国家经济指标预测--8月29日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望 8月 -- 39.7% 企业活动 -- 45.1% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.5% +0.7% 房屋信贷 -- +0.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +9.3% 房屋开工(较上年同期) -10.5% -9.5% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +10.1% +10.6% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.1% +1.3% (较上年同期) +1.5% +0.4% 0700 瑞士KOF领先成长指标 8月 97.8 98.1 0800 意大利失业率 7月 12.3% 12.3% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 +2.0% +5.0% (较上年同期) +10.8% +10.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值 +0.3% +0.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.2% +0.1% HICP(较前月) -0.1% -2.1% (较上年同期) -0.1% 持平 0900 欧元区失业率 7月 11.5% 11.5% 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) -0.3% -0.3% -- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 7月 -- +1.8% 1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- +0.2% 个人所得(较前月) +0.3% +0.4% PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.5% 1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- +0.3% GDP环比年率 +2.7% +1.2% 加拿大GDP(较前月) 6月 +0.2% +0.4% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -- +3.0% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 56.0 52.6 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 80.1 79.2 现况指数 99.5 99.6 预期指数 67.0 66.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月28日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -5.7% -- 0130 澳洲资本支出 第二季 +1.1% -0.3% 建筑类支出 +2.0% 持平 机械类支出 -0.9% -0.7% 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第二季 419.6 420.7 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 增加0.1 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 290.2 290 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) 290.1 -- 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +1.8% +1.5% 民间贷款 -1.6% -1.5% M3三个月移动平均年增长率 +1.5% -- 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 持平 -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -2.6% -- 0800 意大利制造业企业信心指数 8月 95.7 99.3 0900 欧元区企业景气指数 8月 0.16 0.10 经济景气指数 100.6 101.5 工业景气指数 负5.3 负4.5 服务业景气指数 正3.1 正3.5 消费者信心指数 负10.0 负10.0 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正37 正27 1000 意大利薪资通胀(较前月) 7月 持平 -- (较上年同期) +1.1% -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 1230 美国企业获利 第二季 +8.3% -- 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字118.7 赤字118.0 1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +4.2% +3.9% 最终销售 +2.8% +2.5% 消费者支出 +2.5% -- GDP隐性平减指数 +2.2% +2.0% 核心PCE物价指数 +2.0% +2.0% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月23日当周 29.8 30.0 四周均值(万人) 30.0 -- 续请失业金人数(万人) 8月16日当周 252.7 251.3 1400 美国成屋待完成销售指数 7月 105.9 -- 成屋待完成销售指数(较前月) +3.3% +0.5% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 75 -- 2245 新西兰建筑许可 7月 +0.1% -- 2300 韩国工业生产(较前月) 7月 +1.1% +0.3% (较上年同期) +3.4% +2.7% 服务业产出(较前月) -0.4% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 8月 正1 负1 2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 -0.2% +1.6% (较上年同期) -5.9% -3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 +3.3% +3.3% 全国整体CPI +3.4% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 +2.7% +2.7% 东京地区整体CPI +2.8% -- 2330 日本求才求职比 7月 1.10 1.10 失业率 7月 3.8% 3.7% 2350 日本工业生产 7月初值 +0.2% +1.0% 一个月预估值 +1.3% -- 两个月预估值 +3.5% -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +0.5% +0.1% (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申