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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:29 BJT

宝城期货：郑商所动力煤期货暂入横盘期，多空对峙升温

以下内容节选自8月28日的《期货日报》：

在8月15日大涨后，动力煤期货1501合约并没有一鼓作气、继续反弹。在利多政策仍有待落实，且动力煤市场供需结构尚未得到切实改变的背景下，期现价差较大吸引了卖出套保空头增仓，多空对峙升温，动力煤期货暂时进入横盘期。

动力煤期货持仓数据显示，在1501合约反弹至520元/吨以后，多空分歧急剧升温，空头卖出套保的热情被较大的期现价差所激发，主力空头增仓幅度甚至超过多头，导致前5名净空单数量逆势扩大。目前1501合约与现货之间的价差约40—50元/吨，法人客户可以在买入现货的同时卖出1501合约，为了避免“掉卡”，企业可将这批现货滚动流通4个月之后再参与期货交割，预计扣除相关套利成本之后仍有20元/吨的利润空间，这吸引了较多的资金参与做空1501合约，压制了1501合约的反弹空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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