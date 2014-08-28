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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:39 BJT

徽商期货：油厂豆粕库存量渐进攀升，大连豆粕或震荡偏弱

以下内容节选自8月28日的期货中国网站：

当前，美豆依然处于低位震荡态势运行，市场缺乏利多题材提振，供应因素继续主导盘面走势。国内进口大豆到港量集中致库存水平攀新高，供应量继续放大，油厂豆粕库存量渐进攀升，而需求对豆粕行情的推动作用有限。总体来看，豆粕基本面偏空，仍存下跌风险。

天下粮仓的统计数据显示，截至8月10日当周，国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量为89.7万吨，较上周的85万吨增加了4.7万吨，增幅为5.52%，较去年同期的82.01万吨增长9.37%。在随后的一段时间内，油厂开机率仍将保持在高位水平，这意味着豆粕的市场流通量将增加，供给量的增加使得市场看空氛围较浓，饲料厂及经销商入市采购仍较谨慎，从而导致油厂出货速度放缓。豆粕现货价格偏弱运行，截至本月26日，张家港豆粕现货价格为3640元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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