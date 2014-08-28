徽商期货：油厂豆粕库存量渐进攀升，大连豆粕或震荡偏弱

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自8月28日的期货中国网站：
当前，美豆依然处于低位震荡态势运行，市场缺乏利多题材提振，供应因素继续主导盘面走势。国内进口大豆到港量集中致库存水平攀新高，供应量继续放大，油厂豆粕库存量渐进攀升，而需求对豆粕行情的推动作用有限。总体来看，豆粕基本面偏空，仍存下跌风险。
天下粮仓的统计数据显示，截至8月10日当周，国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量为89.7万吨，较上周的85万吨增加了4.7万吨，增幅为5.52%，较去年同期的82.01万吨增长9.37%。在随后的一段时间内，油厂开机率仍将保持在高位水平，这意味着豆粕的市场流通量将增加，供给量的增加使得市场看空氛围较浓，饲料厂及经销商入市采购仍较谨慎，从而导致油厂出货速度放缓。豆粕现货价格偏弱运行，截至本月26日，张家港豆粕现货价格为3640元/吨。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申