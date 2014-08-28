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债券 | 2014年 8月 28日 星期四 11:26 BJT

南美金融：阿根廷希望与所有钉子户债权人达成统一的协议

阿根廷国会周三开始辩论一项旨在规避美国法庭判决的议案。美国法庭裁定阿根廷不能对重组后债务支付利息，除非它付给基金原告方13亿美元本金外加利息。

阿根廷高级政府官员Carlos Zannini在听证会上表示，“该草案主要是为了显示，阿根廷有能力且愿意偿还债务。”

经过激烈辩论，委员会批准了该项议案并递交参议院全体会议，预计下周三付诸投票。反对派参议员在辩论中批评阿根廷政府对债务问题的处理方式不妥。

**达成协议希望渺茫**

阿根廷政府与NML和Aurelius在2015年年初重启谈判的希望本就渺茫，Kicillof的言论又泼下一盆冷水。根据一项将于2015年初失效的法律条款，阿根廷对钉子户投资者的偿债条款，不能比接受2005年和2010年债务重组的投资者更为优越。

投资者对双方达成协议的乐观预期上周遭到打击，当时阿根廷总统费尔南德斯宣布，该国政府将开始偿还国内违约债务，并推动债权人将债券换成该国法律管辖的新债券。

Zannini说，这一长期计划旨在使阿根廷所有主权债券归本国法律管辖。

阿根廷国内政策朝令夕改，上周刚刚下调利率，本周又上调。这凸显出支持扩张政策的Kicillof与该国央行之间的矛盾。阿根廷是通胀率最高的国家之一。

费尔南德斯称钉子户基金为贪婪之徒，她对抗这些基金的立场赢得了国人的广泛支持。但计划在周四举行的第二次全国大罢工凸显出日益上升的社会动荡风险。(完)
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