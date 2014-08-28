南美金融：阿根廷希望与所有钉子户债权人达成统一的协议

阿根廷国会周三开始辩论一项旨在规避美国法庭判决的议案。美国法庭裁定阿根廷不能对重组后债务支付利息，除非它付给基金原告方13亿美元本金外加利息。

阿根廷高级政府官员Carlos Zannini在听证会上表示，“该草案主要是为了显示，阿根廷有能力且愿意偿还债务。”

经过激烈辩论，委员会批准了该项议案并递交参议院全体会议，预计下周三付诸投票。反对派参议员在辩论中批评阿根廷政府对债务问题的处理方式不妥。

**达成协议希望渺茫**

阿根廷政府与NML和Aurelius在2015年年初重启谈判的希望本就渺茫，Kicillof的言论又泼下一盆冷水。根据一项将于2015年初失效的法律条款，阿根廷对钉子户投资者的偿债条款，不能比接受2005年和2010年债务重组的投资者更为优越。

投资者对双方达成协议的乐观预期上周遭到打击，当时阿根廷总统费尔南德斯宣布，该国政府将开始偿还国内违约债务，并推动债权人将债券换成该国法律管辖的新债券。

Zannini说，这一长期计划旨在使阿根廷所有主权债券归本国法律管辖。

阿根廷国内政策朝令夕改，上周刚刚下调利率，本周又上调。这凸显出支持扩张政策的Kicillof与该国央行之间的矛盾。阿根廷是通胀率最高的国家之一。