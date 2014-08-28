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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:35 BJT

中信期货：乾旱未改宽松供应格局，大商所玉米期价中期看空

以下内容节选自8月28日的期货中国网站：

今年上半年，国储收购量的上升和7月份以来主产区旱情的发生带动国内玉米价格上涨，但是基于新作上市后供应乐观预期，看空未来2~3月的玉米价格。

旱情对玉米生长是否带来实质性减产尚未确实，未来两周的降水及灌溉情况至关重要。农业部负责人近日表示旱情仅限于局部，今年秋粮丰收局面并未逆转。另一方面，即便旱情带来玉米少量减产，但因上一年度剩余库存高企，玉米整体供应仍能满足需求。因此，旱情影响倾向于短期刺激，暂不能改变年度供需平衡结构。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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