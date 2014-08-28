中国房地产：下半年新盘料大增，加剧供应过剩及房价下跌困扰

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
CRIC称，辽宁省省会沈阳的供应过剩情况最严重，消化库存需要34.6个月。
中国海外发展 、碧桂园 、恒大地产 、龙湖集团、首创置业 和金地集团 在这座城市都有房地产项目。
恒大地产表示，其董事会认为随着2014年下半年销售高峰的到来，住房供应过剩的总体局面预计还将继续。该公司是中国第三大房地产开发商。
青岛供应过剩的严重程度仅次于沈阳，CRIC估计这里的库存消化时间为26.7个月。CRIC还预计，宁波、福州、无锡和中山的过剩库存需要大约23个月来消化。
在四个一线城市中，北京和深圳的过剩库存消化分别需要19.8个月和20.4个月，较上年同期增加129%和122%。
“我们的行业是被宠坏了。为什么库存放了一两年，觉得能加价卖？如果是电子产品，已经变得不值钱了。”中国最大的房地产企业万科的总裁郁亮表示。
“现金流十分重要。地产商减价卖盘把钱快些回笼，可能可以很快买地，可以做得很好。”
诸如恒大、绿城和佳兆业集团等一些房地产公司正把开发项目转移至需求更强的一线城市；而国营房地产企业招商局置地表示，正在帮助客户从银行取得按揭贷款。
中国万科称，公司还通过直接上网售房来扩大客户基础。
“我们要适应要求。不是坐在这等客人。我们要积极去拓展客源”郁亮称。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申