版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:17 BJT

中国房地产：下半年新盘料大增，加剧供应过剩及房价下跌困扰

CRIC称，辽宁省省会沈阳的供应过剩情况最严重，消化库存需要34.6个月。

中国海外发展 、碧桂园 、恒大地产 、龙湖集团、首创置业 和金地集团 在这座城市都有房地产项目。

恒大地产表示，其董事会认为随着2014年下半年销售高峰的到来，住房供应过剩的总体局面预计还将继续。该公司是中国第三大房地产开发商。

青岛供应过剩的严重程度仅次于沈阳，CRIC估计这里的库存消化时间为26.7个月。CRIC还预计，宁波、福州、无锡和中山的过剩库存需要大约23个月来消化。

在四个一线城市中，北京和深圳的过剩库存消化分别需要19.8个月和20.4个月，较上年同期增加129%和122%。

“我们的行业是被宠坏了。为什么库存放了一两年，觉得能加价卖？如果是电子产品，已经变得不值钱了。”中国最大的房地产企业万科的总裁郁亮表示。

“现金流十分重要。地产商减价卖盘把钱快些回笼，可能可以很快买地，可以做得很好。”

诸如恒大、绿城和佳兆业集团等一些房地产公司正把开发项目转移至需求更强的一线城市；而国营房地产企业招商局置地表示，正在帮助客户从银行取得按揭贷款。

中国万科称，公司还通过直接上网售房来扩大客户基础。

“我们要适应要求。不是坐在这等客人。我们要积极去拓展客源”郁亮称。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐