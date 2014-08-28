中国金融：华融资产管理引进高盛等八家战投方案获批，增资逾145亿元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月28日 - 中国国内最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司携手八家战略投资者周四宣布，增资扩股暨引进战略投资者方案已获国务院和监管部门审批，共增资145.43亿元人民币，占增资后股份总额20.98%。
新华社“新华视点”微博称，外界一直关注的中国华融为增资上市引进的八家战略投资者是增持投资的中国人寿保险（集团）公司，以及新引入的美国华平集团 、中信证券国际、马来西亚国库控股公司 、中金公司、中粮集团、复星国际和美国高盛集团 七家投资者。
“之后华融将择机公开发行股票上市，迈出其市场化改革的重要一步。”新华视点微博称。
消息人士上月曾对路透表示，高盛和华平投资等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易，金额约为20亿美元。
截至2013年底，中国华融资产管理公司管理着大约657亿美元资产，是中国最大的坏帐管理公司，其后是中国信达资产管理公司 。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申