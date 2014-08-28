更新版 1-中国债市：资金未现紧张三月期现金定存定位仍偏低，接近同期限NCD

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 三个月期现金定存中标利率4.10%，较上次小涨
* 定位仍偏低，因不能跨年及月末资金面好于预期
* 定价与同期限NCD接近
* 同业存单规模扩大，对现金定存需求迫切性降低 (新增市场评论和更多背景)
路透上海8月28日 - 中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定存中标利率4.10%，较上次同期限品种仅小幅走升。由于月末资金面受新股IPO冲击有限，以及该期限品种偏短，对机构吸引力有限，本次现金定存中标定位仍属偏低，定价与同期限的同业存单(NCD)相近。
市场人士并指出，近期同业存单的发行规模日渐扩大，银行补充存款的渠道更为通畅，这也使得机构对于现金定存需求的迫切性有所降低。
“不算高，还行，跟我们预期一样，最近三个月存单发行差不多4.7%上下，这次如果算实际利率（考虑缴存款准备金）也差不多水平，”华东一银行交易员称。
她并认为，机构目前对三个月期限兴趣应该不是太高，因为这个期限只能跨三季末，而不能跨年末。
上海一银行交易员谈到，之前市场担心月末新股集中申购会对流动性影响较大，但目前看实际影响有限，资金面比预期要好不少，这也有助于稳定现金定存的中标水平。
今日进行的三个月期国库现金定存规模为600亿元人民币，中标利率4.10%，最近一次招标的同期限品种在7月24日，利率4.00%。
三个月shibor 近日基本稳定在4.67%附近，而银行间市场三个月质押式回购利率 今日开盘则报在4.40%。
今日进行的国库现金定存为今年第九期，起息日为8月28日，到期日为11月27日。
包括本次，今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%
八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%
九期 600 三个月 8月28日 11月27日 4.10%
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合计 4,400
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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