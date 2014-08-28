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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 11:05 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘下跌，跟随美、德公债走势

路透台北8月28日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四早盘走低。交易员表示，地缘政治忧虑与对欧洲央行进一步宽松的预期，让美债、德债殖利率下滑，台债也随势反应。

惟他们同时指出，103/10殖利率下滑至1.13%前波压力区后，多方追价偏向保守。盘中将关注国际债市以及主力动向，预料今日殖利率将呈现狭幅波动格局。

“欧洲若不断宽松，无法想像后果会怎样，但既然如此，不要太偏空看待。”一票券商交易员说。

他们认为，就筹码分布来看，主力交易商持有的103/10仍颇集中，在10月新五年券开始交易前，应该不急于出场，此前顺势操作即可。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.13-1.15%

本地时间11:01时最新报价：

• 103/10期殖利率跌0.70基点报1.1355%。

• 台湾加权指数 跌0.30%，报9,457.32点。

以下为最新相关报导连结：

--《美债周四展望》公债价格上涨，关注新债供应与GDP数据

--《焦点》乌克兰警告俄可能停止对欧盟供应天然气，莫斯科方面否认

--《综述》乌克兰指责俄罗斯再次发动军事入侵，危机化解希望迅速消散

--《焦点》欧洲央行下周不太可能采取新举措，除非通胀明显下降--消息 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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