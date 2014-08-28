《全球主要央行动态》--8月28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月21日-8月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

周五在美联储主办的杰克森霍尔年度央行会议上，美联储主席叶伦表示，由于美国就业市场仍未从大衰退的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行事。此时，鹰派政策官员则呼吁近期内升息。叶伦坚持了她的看法，即美国经济的闲置产能仍明显，不过她也认可部分同僚的对立看法，即认为劳动市场比叶伦所想的更紧俏而且通胀是潜在的风险。

美联储发布的一份会议记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联储总裁希望联储将贴现率上调25个基点，至1.0%，部分原因是他们对经济前景和金融产业状况持乐观看法。其他九家地区联储银行希望保持贴现率在0.75%不变。会议记录还显示，地区联储银行总裁并未普遍看到更广泛的物价压力上升。

以鹰派言论着称的费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储“陷入”对美国就业市场边缘问题的争论中，这些问题改善的机率不大，相反，美联储应该让公众为升息做好准备。

**中国**

中国央行周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。市场人士认为，央行此次定向宽松效果存疑，降低融资成本效果有限。

中国央行周一表示，将允许斯里兰卡央行投资中国银行间债券市场。中国央行表示，此协议的签署将有利于扩大两国金融合作。

**欧洲**

周五在美联储杰克森霍尔会议上，欧洲央行总裁德拉吉表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。不过他还说打压物价的大多数因素看起来是暂时性的。德拉吉的讲话标志着欧洲央行准备采取措施刺激经济措辞上分量的加重。他仍然主要侧重于劳动市场的困境，呼吁欧元集团的决策者团结做出一致回应来解决失业问题。

欧洲央行总裁德拉吉周五表示，有信心6月宣布的措施在欧元下滑的扶助下，能在低迷的欧元区经济中提振需求，但强调欧洲央行准备采取进一步行动。在杰克森霍尔的讲话中，德拉吉表示，近期经济成长数据证实欧元区经济复苏仍“普遍疲弱”，且承诺在一段长时间内维持宽松货币政策立场。

欧洲央行执委科尔表示，欧洲各国政府必须支持欧洲证券化债务市场，通过提供担保让该市场成为能成功替代银行贷款的融资来源。

**英国**

在美联储杰克森霍尔年会上，英国央行副总裁布罗德班特周六表示，新组建的金融稳定委员会与其他职能部门之间可能会出现协调问题，但这些问题可以解决。布罗德班特表示，任何一个职能部门都不会有先发优势，它们要时常碰头，并且有三名共同成员。

**日本**

在杰克森霍尔会议上，日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本央行可能必须继续进行其积极的货币宽松政策“一段时间”，才能完全击败通缩；日本央行透过大规模资产买进来刺激日本经济以克服通缩的努力，证实是有效的。他并称，民众仍不相信日本央行将达成其2%通胀目标。有必要创造这样的预期，好让企业调高薪资。他称，加薪是日本长久以来通缩之役的重要一步。

**加拿大**

加拿大央行总裁波洛兹周五在杰克逊霍尔会议的间隙表示，即便就业开始上升，加拿大央行仍有维持低利率的空间。他在接受采访时表示，加拿大就业市场一直存在劳动力闲置情况，且就业增长有趋向于兼职的倾向，这限制了该国的收入增长。他指出，一段时间以来，就业增长的趋势水平约为1%。

**其他**

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周四向记者表示，一旦年度经常帐赤字/国内生产总值(GDP)的比例，由今年第二季的4.27%降至2.5%，印尼央行将放宽货币政策。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......