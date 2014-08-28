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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 10:05 BJT

台湾股市：盘中微幅下滑，金融股走跌

路透台北8月28日 - 台湾股市周四盘中几近持平，因投资者在上日上涨后稍事歇息，液晶显示器(LCD)制造类股的升势被银行股跌势所抵销。

0147GMT时，台湾加权股价指数 下跌0.13%至9,472.85点，上日收盘跳涨1%，创下一个月来最高收位。

群创 大涨2%；对手友达 亦涨2%。

然金融保险类股 下跌0.18%；国泰金 小升0.2%。

两位知情消息人士周三透露，台湾资产最大金控--国泰金控 拟以保险资金收购菲律宾RIZAL银行 20%股权。 (完) 　　
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