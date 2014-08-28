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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 10:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势迟滞，月底将至交投清淡

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* 亚洲市场交易时段，美国公债收益率维持在低位，日股走势迟滞压低美元/日圆

* 美元/日圆温和脱离先前高位103.92日圆，跌破103.75，至103.70

* 103.75下方的周一低点有少量停止单，进口商买盘可能抑制美元跌势

* 更多日本进口商及投资者买盘将美元/日圆推高至103.50，在此下方有更多停止单

* 在103.50之前有期权相关买盘，今天有较多期权到期

* 月底盘中交投清淡。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)
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