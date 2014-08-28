《HOME专栏》铁矿石市场迎来适者生存的新时代

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**理论与现实**
铁矿石市场面临的第二个问题在于，市场理论常常在中国被现实打得溃不成军。
铝就是一个鲜明例子。所有人都知道，中国一些铝冶炼商的高成本和低效能在全球居冠。理论上，这些冶炼厂早就应该已经关门大吉，但由于地方政府不愿承受关厂对就业及税收带来的冲击，而给予暗中或公开的协助，许多冶炼厂便继续存活了。
即使终于等到一些老旧冶炼厂关闭，但似乎永远有效能更高的新炼厂立刻补上。
麦格理一派的分析师认为，铁矿石的情况不同，因为私营企业较多，过去经验显示，私营企业对于价格变动极为敏感。
但这只解决了一半的问题。另一半的问题在于这些铁矿石的去处。
就像铝业一样，中国庞大的钢铁业也有结构性产能过剩及过度生产倾向的问题。
举例来说，目前中国钢铁产量仍在成长，根据官方数据，今年1-7月成长2.7%。
麻烦的是，中国钢铁工业协会估计，今年上半年钢铁需求只成长0.4%。
钢铁制品加速出口，成为宣泄压力的管道，今年1-7月出口大增37%，但无法保证这些压力能够继续顺利消化，因为钢铁需求的一大支柱--中国商业房地产板块已经出现利空迹象。
因此，当前这场低成本铁矿石排挤高成本铁矿石的大戏，又多面临一项变数。
理论上，铁矿石市场已经很敏锐地对目前供应大增作出反应。
但现实中，在几个月前，多数观察人士都没预料到，铁矿石价格会在100美元/吨以下低迷这么久。
铁矿石价格的最新跌势透露出，这场在跌价环境下力求生存的战斗，可能比理论推断的来得更久更混乱。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申