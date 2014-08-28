版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 12:27 BJT

《HOME专栏》铁矿石市场迎来适者生存的新时代

**理论与现实**

铁矿石市场面临的第二个问题在于，市场理论常常在中国被现实打得溃不成军。

铝就是一个鲜明例子。所有人都知道，中国一些铝冶炼商的高成本和低效能在全球居冠。理论上，这些冶炼厂早就应该已经关门大吉，但由于地方政府不愿承受关厂对就业及税收带来的冲击，而给予暗中或公开的协助，许多冶炼厂便继续存活了。

即使终于等到一些老旧冶炼厂关闭，但似乎永远有效能更高的新炼厂立刻补上。

麦格理一派的分析师认为，铁矿石的情况不同，因为私营企业较多，过去经验显示，私营企业对于价格变动极为敏感。

但这只解决了一半的问题。另一半的问题在于这些铁矿石的去处。

就像铝业一样，中国庞大的钢铁业也有结构性产能过剩及过度生产倾向的问题。

举例来说，目前中国钢铁产量仍在成长，根据官方数据，今年1-7月成长2.7%。

麻烦的是，中国钢铁工业协会估计，今年上半年钢铁需求只成长0.4%。

钢铁制品加速出口，成为宣泄压力的管道，今年1-7月出口大增37%，但无法保证这些压力能够继续顺利消化，因为钢铁需求的一大支柱--中国商业房地产板块已经出现利空迹象。

因此，当前这场低成本铁矿石排挤高成本铁矿石的大戏，又多面临一项变数。

理论上，铁矿石市场已经很敏锐地对目前供应大增作出反应。

但现实中，在几个月前，多数观察人士都没预料到，铁矿石价格会在100美元/吨以下低迷这么久。

铁矿石价格的最新跌势透露出，这场在跌价环境下力求生存的战斗，可能比理论推断的来得更久更混乱。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐