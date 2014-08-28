台湾汇市：台币实质交易盘初续高，跟进主要亚币趋升表现

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月28日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易走高，延续上日升势。交易员指出，尽管台股早盘未能持续走高，但相对持坚，加上韩元 等主要亚币升势不坠，台币因而跟进续升。
汇银人士表示，台币早盘已升破29.900关卡，但外资汇入量相较上日明显和缓，预料在上日大涨后，今日股汇升势均有所缓和；然而拉长来看，全球资金寻求收益仍青睐台、韩等新兴市场，台币升势预估仍能随台股攀高在短线测试29.800-29.850。
〞现在还是看台股跟外资动向，从热钱角度来看，台币升值还是有机会。〞一位外资银行交易人士说。
交易员指出，台湾央行在台币升值过程中亦进场买入美元，以和缓台币升值速度，但量能不大。且若外资仍持续汇入，预料央行也不会逆势而为。
此外，部分尚未完全满足本币需求的出口商亦被迫进场抛补，但量能也较上日有所和缓。进口商则把握台币升值趋势陆续进场回补美元。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.888-29.899，上交易日主要区间在29.905-29.968。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度与上日尾盘持平，但换汇点已来到-0.050/-0.045，40-50个基本点的点差已引发套利盘兴趣，交易员称海外盘上日套利兴趣浓厚，仍可持续观察。
美元/台币一个月远汇报价 暂报在29.847/29.856左右，上日纽约盘收在29.820，隔夜盘台币趋升走势明显。
与台币具比价效应的韩元 早盘高位一度触及1,013的七周新高；台股 早盘在平盘附近游走，相对持坚。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.880-29.930
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